Минобороны РФ призвало иностранных военных дипломатов к совместной борьбе с терроризмом
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Дмитрий Булгаков.
Источник: РИА Новости/Владимир Астапкович
Замминистра обороны Дмитрий Булгаков считает необходимым обсуждать вопросы, направленные на решение общих проблем безопасности
МОСКВА, 15 ноября. /ТАСС/. Заместитель министра обороны РФ генерал армии Дмитрий Булгаков призвал иностранных военных дипломатов к более активному сотрудничеству в борьбе с международным терроризмом.
"Необходимы открытый диалог и обсуждение вопросов, в том числе направленных на решение общих проблем безопасности, в первую очередь на борьбу с международным терроризмом", - заявил он на брифинге для зарубежных военных атташе.
Он заверил, что Минобороны России на системной основе "продолжит информировать российскую и мировую общественность, в том числе представителей военного дипломатического корпуса, о поставках в российские вооруженные силы, о разработках отечественным оборонно-промышленным комплексом современной и перспективной техники в соответствии с международными договорами".
Также Булгаков пригласил представителей Вооруженных сил Германии принять участие в учениях системы МТО в 2018 году. При этом он отметил открытость и прозрачность этих маневров, как и всех мероприятий боевой подготовки российской армии.
Булгаков также пригласил всех желающих принять участие в 2018 году в Армейских международных играх.
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15.11.2017
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