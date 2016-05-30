

Разборка автомобиля УАЗ на конурсе АрМИ-2016

Источник: ТАСС Разборка автомобиля УАЗ на конурсе АрМИ-2016Источник: ТАСС

ЦАМТО, 29 мая. В России 29 мая отмечается День военного автомобилиста. Развернутый материал на эту тему публикует Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ.

Как говорится в сообщении, в современных условиях военная автомобильная техника в общей системе Вооруженных Сил Российской Федерации занимает особое положение, являясь главным средством обеспечения подвижности войск и основным средством обеспечения их боевой деятельности. Важнейшей задачей автомобильных войск является транспортировка подвижных систем вооружения и оборудования.

Сегодня воины-автомобилисты – образец профессионализма и ответственности, честного и добросовестного отношения к исполнению священного долга перед Отечеством.

Военные автомобили являются наиболее массовым видом военной техники в современной армии, пронизывающим все воинские формирования от батальона до армии.

В современной общевойсковой (мотострелковой) бригаде нового облика численность автомобилистов достигает 20% от численности всего личного состава.

В Вооруженных Силах РФ в целом количество военных автомобилей многократно превосходит суммарную численность всех видов другой техники.

В настоящее время в СВ, ВМФ, ВКС, РВСН, ВДВ практически все наземное вооружение смонтировано на автомобильных базовых шасси, а по Вооруженным Силам этот показатель составляет более 95%, а образцы военной автомобильной техники несут на себе более 1,5 тысяч видов вооружения, что составляет более 95%.

Общий парк ВАТ в Вооруженных Силах России составляет более 410 тыс. ед.

Автомобилисты в армии – это водители, ремонтники, командиры автомобильных подразделений, начальники автомобильной службы, а также специалисты научно-исследовательских организаций Минобороны России.

Все эти люди непосредственно связаны с разработкой требований к военной автомобильной технике, проверкой выполнения этих требований предприятиями промышленности при ее создании, эксплуатацией и ремонтом как автомобилей общетранспортного назначения, так и автомобильных базовых шасси, используемых под монтаж вооружения, военной и специальной техники.

Сегодня подготовкой офицеров-автомобилистов занимается Омский автобронетанковый институт, также специалистов автомобильной отрасли готовят и гражданские вузы, и их военные кафедры. После обучения можно пойти служить по контракту или стать офицером автомобилистом. Водителей готовят Учебный центр подготовки водителей в Острогожске Воронежской области и Центр контраварийной подготовки в Солнечногорске, учебные центры военных округов, видов и родов вооруженных сил, а также ДОСААФ.

29 мая 1910 года на основании Указа Императора России Николая II была сформирована первая автомобильная учебная рота, которая впоследствии была преобразована в военную автомобильную школу. Функции военной автомобильной школы под руководством полковника Петра Секретева не ограничивались подготовкой водительского состава. В военной автомобильной школе проводились исследования по определению пригодности существующих автомобилей для нужд армии, формированию первых требований к военным автомобилям, проверке соответствия их параметров армейским требованиям. Таким образом, практически одновременно с появлением автомобилей в армии России начали формироваться и основы военной автомобильной науки и педагогики. Именно этот фактор оказал решающее воздействие на широкое распространение автомобилей в Российской армии. Так, если к началу первой мировой войны армия насчитывала 711 автомобилей, то к ее окончанию автомобильный парк превышал 10 тыс. автомобилей.

Для подготовки офицеров-автомобилистов был создан офицерский класс, в который командировались офицеры, отобранные в войсках. Подготовка офицеров включала: общий курс технических дисциплин, курс математики, химии и других наук. Кроме того, офицеры должны были в совершенстве овладеть вождением автомобилей, их устройством, методами эксплуатации и способами ремонта, в том числе навыками вулканизации шин.

Каждая страна имеет собственную историю возникновения производства автомобилей и начала их применения в армии, которая возникла на рубеже 19 и 20-го веков. Первоначально автомобили стали поступать на вооружение армии во Франции (1898 г.). Затем примеру французского военного ведомства последовала Германия. Третьей державой, которая начала заниматься применением автомобилей в армии, стала Россия.

Сегодня трудно себе представить, как всего лишь 100 с небольшим лет назад люди обходились без автомобиля, как без автомобиля решались вопросы обеспечения мобильности вооруженных сил.

При этом путь отечественного автомобиля в армию был не простым и в начальный момент своего развития, как любой инновационный проект, испытывал сопротивление большого количество лиц, в частности использующих гужевой транспорт (в 1912 году в России насчитывалось 32,8 млн. лошадей).

В феврале 1910 года в военный совет было подано секретное представление № 37, где говорилось: "… к железнодорожным батальонам Европейской России и Кавказа проектировано придать 5-е роты, наименованные автомобильными". Покупать машины планировалось "… в зависимости от средств, которые будут для сего ассигнованы". В каждой роте планировалось иметь 12 автомобилей, а всего предполагалось содержать 108 автомобилей.

К концу Первой мировой войны в ее составе было уже 22 отдельные автороты.

В годы гражданской войны автомобили использовали и белые, и красные, причем обе стороны испытывали значительные трудности с обеспечением своих автомобильных подразделений запчастями и ГСМ. В 1920 году парк Красной армии насчитывал семь с половиной тысяч автомобилей (в основном, иностранного производства).

В конце 1920-х годов началось формирование отдельных автомобильных батальонов окружного подчинения, комплектуемых новыми отечественными автомобилями. К середине 1930-х годов в РККА – уже 40 тысяч машин, советские военные теоретики стали рассматривать автомобиль как основное средство моторизации пехоты, которая должна следовать за танками в глубокой наступательной операции.

К началу Великой Отечественной войны армейский парк превышал 272 тысячи единиц всех типов, основу которых составляли легковые "эмки" ГАЗ-М1, знаменитые "полуторки" ГАЗ-АА и "трехтонки" ЗИС-5. В первые месяцы войны автотранспортные части понесли катастрофические потери, которые частично удавалось восполнять мобилизацией техники из народного хозяйства и, до некоторой степени, производством новых автомобилей. Но до конца войны промышленность так и не вышла на показатели 1941 года. Важную роль сыграли поставки американских грузовиков и джипов. Летом 1945 года в РККА числилось 664 тысячи автомобилей, треть которых составляла техника, полученная по ленд-лизу, а около 10% были трофейными.

Опыт войны предполагал оснащение автотранспортных частей полноприводными грузовиками. Уже в конце 1940-х годов было организованно производство армейского ЗИС-151, затем появились ЗИЛ-164 и ГАЗ-53. В 1970-х годах им на смену пришли ГАЗ-66, ЗИЛ-131, Урал-375, вездеход УАЗ-469, начался выпуск дизельных КамАЗов.

За 107 лет отечественные военные автомобили прошли огромный модернизационный путь от модернизированного "Руссо-Балт-С24-40" ХУШ серии, получившего наименование "Промбронь-С24-40" и первого советского полноприводного автомобиля ЯГ-12 с колесной формулой 8x8 до современных автомобилей "Тигр" и "Тайфун".

Более чем столетнюю историю развития военные автомобили прошли путь от самодвижущейся повозки к транспортному средству, которое является сплавом новейших технологий и инноваций.

Качественное изменение предназначения ВАТ на фоне интенсивного развития средств обнаружения и поражения у потенциального противника предопределила существенное расширение и ужесточение тактико-технических требований к образцам ВАТ со стороны видов ВС и родов войск.

Впервые, исходя из современных требований войск и специальных подразделений, Министерством обороны в качестве возможных средств обеспечения подвижности рассматриваются высокомобильные транспортные средства малой грузоподъемности (типа квадрациклов, багги, снегоходов), которые получили распространение в ряде стран мира и силовых структур в нашей стране.

Говоря о тактико-технических характеристиках современных образцов военной автомобильной техники хочется отметить высокие показатели подвижности (скорость, маневренность), показатели противопульной и противоминной защищенности на уровне зарубежных образцов, показатели надежности. Современная военная автомобильная техника ежедневно доказывает свое право на существование спасая жизни людей (проект "Тайфун"), доставляя различные грузы, являясь средством обеспечения мобильности различных систем вооружения.

Ключевым требованием войск к автомобилю XXI века является защита экипажа и оборудования. В последние годы удается сократить отставание в этой области от зарубежных образцов, которое наметилось в конце прошлого века. В настоящее время в этом направлении ведутся работы в проекте "Тайфун", где воплощены в железо требования по противопульной и противоминной защищенности.

В настоящее время Главным автобронетанковым управлением совместно с профильными НИО ведется работа по разработке концептуальных положений формирования системы управления полным жизненным циклом образцов ВАТ, которая позволит обеспечить готовность образцов ВАТ, при одновременном снижении затрат, связанных с их эксплуатацией. На сегодняшний день, в рамках выполняемых мероприятий, уже разработана система объективного контроля технического состояния ВАТ, позволяющая в режиме реального времени на основе значений различного рода эксплуатационных параметров, оценивать "реальное состояние" образца ВАТ и давать рекомендации по целесообразности его дальнейшей эксплуатации.

Наряду с этим, с целью организации эффективной эксплуатации ВАТ в тяжелых климатических условиях, разрабатывается концепция "теплого полевого парка", а также методы и средства обеспечения эксплуатации ВАТ в условиях низких температур.

В рамках реализации "Концепции развития подвижных средств восстановления бронетанкового вооружения и техники и военной автомобильной техники на период до 2025 года", утвержденной заместителем министра обороны Российской Федерации генералом армии Дмитрием Булгаковым в 2016 году, спланирован, и в настоящее время проводится, ряд НИОКР по разработке средств эвакуации и ремонта ВАТ выполняющей задачи во всех климатических зонах, в том числе – в Арктическом регионе. Кроме того, прорабатываются вопросы использования инновационных технологий в процессах восстановления ВАТ.

Сегодня подтверждена высокая эффективность мер по оснащению подразделений, базирующихся в Арктическом регионе, как существующими двухзвенными гусеничными транспортерами семейства "Витязь", так и вновь разрабатываемыми специальными транспортными средствами Типажа ВАТ 2011-2020 гг.: снегоходами, в том числе, с закрытой кабиной, машинами на шинах сверхнизкого давления ("Трэкол"), автомобилями многоцелевого назначения ПАО "КАМАЗ" и АО "АЗ "Урал" в исполнении ХЛ.

Положительно оцениваются работы в направлении создания и перспектив использования в северных регионах перспективной военной автомобильной техники, машин семейств "Торнадо" и "Тайфун", в том числе с колесной формулой 4х4.

Только за последний год в 21 научно-исследовательском центром автомобильной техники 3 ЦНИИ МИ РФ прошли испытания 37 образцов военной автомобильной техники, общий пробег в ходе их проведения составил 341623 км, на образцах проведено около 540 лабораторных работ. В настоящее время ведутся 31 научно-исследовательская и 21 исследовательско-испытательная работы.

Сотрудники НИЦ АТ принимают активное участие по исследованию проблем функционирования системы автотехнического обеспечения и ее элементов непосредственно в войсках.

За прошедшие пять лет Центром был выполнен значительный объем научно-исследовательских и опытно-испытательных работ по результатам которых разработан целый комплекс тактико-технических требований и тактико-технических заданий на разработку перспективных образцов ВАТ, средств ремонта и эвакуации ВВТ разработан ряд основополагающих (уставных) документов, которые легли в основу развития ВАТ и системы автотехнического обеспечения.

Военные автомобилисты со всего мира выявят лучших в профессии в этом году в рамках трех международных конкурсов – "Мастера автобронетанковой техники", "Рембат" и "Военное ралли".

"Мастера автобронетанковой техники" – это соревнования водителей различных классов техники (легковые, грузовые автомобили и автопоезда). Суть соревнований заключается на первом этапе в выполнении упражнений "Курса вождения" (например, такие общеизвестные как "Змейка", "Габаритный дворик", "Тупиковая эстакада") в индивидуальном зачете. На втором этапе проводится командная эстафета по специально подготовленной трассе с грязевыми ваннами, бетонными надолбами, скоростными участками.

"Рембат" – это соревнования экипажей ремонтных мастерских, например, МТО-УБ1. Суть соревнований заключается, во первых, в скорости развертывания оборудования мастерской для начала проведения работ по техническому обслуживанию техники, во вторых в скорости замены какого-либо агрегата автомобиля или другой техники.

"Военное ралли" – это армейский аналог ралли "Шелковый путь" только в усеченном размере и с участием военных автомобилей. В 2017 году будет проводиться впервые, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ.