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В Конгрессе США выделяют $58 млн на новую крылатую ракету из-за "нарушений" Россией ДРСМД

16.11.2017 ТАСС 195 0
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Ракеты средней дальности "Першинг-2"
Американские баллистические ракеты средней дальности "Першинг-2".
Источник: commons.wikimedia.org

Авторы законопроекта также требуют применения санкций в отношении Москвы "за допущенные нарушения различных договоров и соглашений в сфере контроля над вооружениями"

ВАШИНГТОН, 15 ноября. /ТАСС/. Палата представителей Конгресса США во вторник одобрила выделение $58 млн на противодействие приписываемым России нарушениям Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), данное положение закреплено в согласованном законопроекте о бюджете и политике Пентагона на 2018 финансовый год. Документ поддержали большинство конгрессменов.

Согласно пояснительным материалам, законопроектом "предусмотрены значительные меры в связи с нарушениями Россией Договора о РСМД, включая выделение $58 млн на разработку военных вариантов" действий, которые будут противопоставлены "российским средствам, развернутым в нарушение" договора. Законодатели настаивают на разработке Соединенными Штатами крылатых ракет наземного базирования, но не в нарушение соглашения. Более того, авторы требуют применения санкций в отношении России "за допущенные нарушения различных договоров и соглашений в сфере контроля над вооружениями".

В самом документе указывается, что "в свете нарушения Российской Федерацией" Договора о РСМД Соединенные Штаты "имеют легальное право" приостановить его выполнение в целом, или же отказаться о применения ряда статей.

Теперь законопроект поступит на рассмотрение Сената. Эта версия была ранее согласована и будет принята. Затем текст направят на подпись президенту страны.

США впервые обвинили Россию в нарушении ДРСМД еще в июле 2014 года. Затем Вашингтон неоднократно повторял это утверждение, с которым Москва выражала категорическое несогласие, отмечая, что в заявлениях американской стороны нет конкретики. Россия выдвигает США встречные претензии по выполнению ДРСМД.

Сам договор был подписан 8 декабря 1987 года в Вашингтоне. Вступил в силу 1 июня 1988 года. В 1992 году в связи с распадом СССР договор приобрел многосторонний характер: его участниками, помимо США и России, стали Белоруссия, Казахстан и Украина (до уничтожения ими ракет соответствующего класса). Под действие ДРСМД подпадали развернутые и неразвернутые ракеты меньшей (от 500 до 1000 км) и средней дальности (от 1000 до 5500 км) наземного базирования. Всего СССР уничтожил 1846 ракет, США - 846.
15.11.2017
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
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Белоруссия
Казахстан
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США
Украина
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РСМД

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