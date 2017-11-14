Минобороны РФ: США отказались бомбить отступающую из Бу-Кемаля колонну террористов ИГ



Истребители F-15 ВВС США. Архивное фото.

Источник: © AP Photo / U.S. Air Force, Matthew Bruch Истребители F-15 ВВС США. Архивное фото.Источник: © AP Photo / U.S. Air Force, Matthew Bruch

В российском военном ведомстве также заявили, что авиация коалиции, возглавляемой США, пыталась помешать самолетам ВКС РФ

МОСКВА, 14 ноября. /ТАСС/. США прикрывают боевиков запрещенной в РФ террористической группировки "Исламское государство" (ИГ), чтобы использовать их для продвижения своих интересов на Ближнем Востоке. Об этом заявили во вторник в Минобороны РФ.

Как отметили в ведомстве, США отказались бомбить отступающую из Бу-Кемаля колонну боевиков. Также самолеты коалиции пытались помешать российским ВКС наносить удары по боевикам.

"Подобные действия "коалиции" свидетельствуют о том, что стремительное наступление сирийских войск в Бу-Кемале сорвало планы США по созданию неподконтрольных сирийскому правительству "проамериканских" органов власти для управления территориями на восточном берегу Евфрата", - сказали в Минобороны.

В ведомстве подчеркнули, что "данные факты являются неоспоримым подтверждением того, что Соединенные Штаты, имитируя для мирового сообщества непримиримую борьбу с международным терроризмом, на деле обеспечивают прикрытие боеспособных отрядов ИГИЛ (устаревшее название ИГ - прим. ТАСС) для восстановления их боеспособности, перегруппировки и использования их в продвижении американских интересов на Ближнем Востоке".

В министерстве отметили, что в роли местных "проамериканских" сил, якобы контролирующих Бу-Кемаль, должны были выступить сами боевики ИГ, "перекрасившиеся" в цвета "Сил демократической Сирии" (СДС). "Подтверждением чему служат обнаруженные в городе Бу-Кемаль флаги, используемые формированиями СДС", - добавили в Минобороны.

Что касается попыток помешать ВКС РФ в районе Бу-Кемаля, то, по данным Минобороны, самолеты коалиции входили в воздушное пространство над 15-километровой зоной вокруг города для препятствования работе российских ВКС.

"Для безопасного вывода отступающих из Бу-Кемаля боевиков ИГИЛ из-под ударов правительственных войск авиация коалиции пыталась создавать помехи действующим в данном районе самолетам ВКС России. С этой целью ударные самолеты "коалиции" входили в воздушное пространство над 15-километровой зоной вокруг города Бу-Кемаль для препятствования работе российских ВКС", - сказали в российском ведомстве.

Там добавили, что при этом ранее был согласован и одобрен Центром совместных воздушных операций на авиабазе Эль-Удейд в Катаре запрет на полеты в данной зоне самолетов возглавляемой США коалиции.

Кроме того, в российском ведомстве продемонстрировали фотоснимки, сделанные 9 ноября беспилотниками РФ. На них показано, как вооруженные формирования ИГ, спасаясь от ударов авиации РФ и правительственных войск, многокилометровыми колоннами уходят из Бу-Кемаля в направлении перехода Вади-эс-Сабха на сирийско-иракской границе.

В Минобороны РФ также отметили, что США не стали наносить удары по уходящей колонне боевиков, ссылаясь на то, что боевики "добровольно сдаются им в плен" и теперь подпадают под положения Женевской конвенции "Об обращении с военнопленными".

В министерстве уточнили, что "командование российской группировки войск дважды обращалось к командованию возглавляемой США "международной коалиции" с предложением о проведении совместных действий по уничтожению отступающих колонн ИГИЛ на восточном берегу реки Евфрат".

На запросы российской стороны, почему выходящие на боевой технике и с тяжелым вооружением боевики ИГ перегруппировываются в подконтрольной международной коалиции зоне для совершения новых атак на сирийские войска в районе Бу-Кемаля, американцы ничего ответить не смогли, подчеркнули в российском министерстве.