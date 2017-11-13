Более 600 ед. боевой и специальной техники ВДВ получат уникальные аккумуляторные батареи
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Подготовка техники ВДВ для десантирования.
Источник: МО РФ
ЦАМТО, 13 ноября. На более чем 600 колесных и гусеничных боевых машин, состоящих на вооружении соединений Воздушно-десантных войск, к началу зимнего периода обучения будут установлены новые аккумуляторные батареи.
Новые батареи, выполненные по современным технологиям, будут обеспечивать бесперебойный запуск двигателей внутреннего сгорания в период зимней эксплуатации боевой и специальной техники ВДВ в экстремальных погодных условиях.
До этого данный тип аккумуляторов проходил испытания на работоспособность при температурах до -65 град. С.
В настоящее время с водителями и техниками на базе специальных классов подготовки и мастерских проводятся занятия по правильной эксплуатации АКБ, особенно в экстремальных условиях работы боевой и специальной техники, при аномально-низких температурах, когда бережная эксплуатация батареи влияет на продолжительность ее работы.
Занятия носят плановый характер и будут проводиться на базе парков воинских частей до 22 ноября включительно, в период подготовки техники к новому периоду обучения, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации.
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13.11.2017
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