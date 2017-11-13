В РВСН заявили о перевооружении всех ракетных дивизий на комплекс "Ярс" до 2026 года
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Источник: © Валерий Шарифулин/ТАСС
Как сообщил командующий Ракетными войсками стратегического назначения Сергей Каракаев, в настоящее время уже завершено переоснащение Тейковского, Нижнетагильского и Новосибирского соединений
МОСКВА, 13 ноября. /ТАСС/. Все ракетные дивизии, имеющие на вооружении существующие подвижные ракетные комплексы, до 2026 года планируется перевооружить на ракетный комплекс "Ярс". Об этом сообщил в понедельник командующий Ракетными войсками стратегического назначения (РВСН) генерал-полковник Сергей Каракаев в интервью газете "Красная Звезда".
"На ракетный комплекс "Ярс" с унифицированной ракетой идет перевооружение и мобильной группировки. Всего в период до 2026 года на этот ракетный комплекс планируется перевооружить практически все ракетные дивизии, имеющие на вооружении существующие подвижные ракетные комплексы", - сказал Каракаев.
По его словам, в настоящее время уже завершено переоснащение Тейковского, Нижнетагильского и Новосибирского соединений. "Высокими темпами мобильный ракетный комплекс "Ярс" заменяет выслужившие установленные сроки службы ракетные комплексы "Тополь" в Йошкар-Олинской и Иркутской ракетных дивизиях", - уточнил генерал-полковник.
Он напомнил, что в течение последних пяти лет идет активное перевооружение группировки стационарного базирования - на ракетный комплекс шахтного базирования "Ярс" переоснащаются полки Козельской ракетной дивизии.
Ракетный комплекс "Ярс"
РС-24 "Ярс" - ракетный комплекс мобильного или стационарного базирования с твердотопливной межконтинентальной баллистической ракетой с разделяющейся головной частью.
Разработан в 2000-х годах специалистами ОАО "Корпорация "Московский институт теплотехники" под руководством главного конструктора Юрия Соломонова на базе комплекса "Тополь-М".
Ракеты для комплекса производятся на ОАО "Воткинский завод" (город Воткинск, Удмуртия), самоходные пусковые установки и машины обеспечения выпускает АО "Федеральный научно-производственный центр "Титан-Баррикады" (Волгоград) с использованием колесных шасси АО "Минский завод колесных тягачей" (Белоруссия).
Первый испытательный пуск произведен 29 мая 2007 года с полигона Плесецк по полигону Кура (Камчатка). Развертывание "Ярсов" началось в декабре 2009 года, когда комплекс был принят на опытно-боевое дежурство в РВСН.
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13.11.2017
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