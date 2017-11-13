Командующий РВСН рассказал о разработке перспективных образцов вооружения



Командующий РВСН генерал-полковник Сергей Каракаев. Архивное фото.

Источник: © Фото : предоставлено пресс-службой РВСН Командующий РВСН генерал-полковник Сергей Каракаев. Архивное фото.Источник: © Фото : предоставлено пресс-службой РВСН

МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Ракетные войска стратегического назначения РФ провели за последние пять лет более 40 пусков ракет в ходе совершенствования и отработки новых видов оружия, сообщил в понедельник командующий РВСН Сергей Каракаев.

"Мероприятия по перевооружению Ракетных войск на новые ракетные комплексы в последние пять лет потребовали проведения более 40 пусков, направленных на дальнейшее совершенствование ракетного вооружения. За последние два года было проведено более 10 таких пусков ракет", - сказал он в интервью газете "Красная звезда".

Он добавил, что за всё время существования РВСН было проведено более 5тысяч учебно-боевых и испытательных пусков.

"При этом только на поле падения мишенного ракетного полигона Кура на Камчатке было доставлено более 5,5 учебно-боевых блоков, успешно поразивших условные цели. Основное направление этих пусков - подтверждение лётно-конструкторских характеристик ракетных комплексов, стоящих на боевом дежурстве. Кроме этого, решались задачи отработки новых систем и разработки перспективных образцов ракетного и специального вооружения", - рассказал командующий