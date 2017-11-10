Пентагон считает космос пространством для ведения боевых действий



Министр и начальник штаба ВВС США Хезер Уилсон и генерал Дэвид Голдфин во время пресс-конференции в Пентагоне.

Источник: © AP Photo/Pablo Martinez Monsivais Министр и начальник штаба ВВС США Хезер Уилсон и генерал Дэвид Голдфин во время пресс-конференции в Пентагоне.Источник: © AP Photo/Pablo Martinez Monsivais

Министр и начальник штаба ВВС США Хезер Уилсон сообщила, что в 2018 финансовом году ВВС планируют увеличить ассигнования на деятельность, касающуюся космического пространства, на 20%

ВАШИНГТОН, 10 ноября. /ТАСС/. Космос превращается для американских Военно-воздушных сил (ВВС) в пространство ведения боевых действий. Об этом заявили в четверг на пресс-конференции в Пентагоне министр и начальник штаба ВВС США Хезер Уилсон и генерал Дэвид Голдфин.

Как сообщила Уилсон, в 2018 финансовом году американские ВВС планируют увеличить ассигнования на деятельность, касающуюся космического пространства, на 20%. "И мы переходим к космосу как к пространству ведения военных действий", - сказала министр ВВС. Занимающее этот пост гражданское лицо не является членом президентского кабинета, работает в структуре Пентагона и подчиняется министру обороны США. Уилсон не уточнила, какие именно суммы ВВС хотели бы выделить в новом финансовом году на программы, затрагивающие космос.

В свою очередь Голдфин отметил, что руководство США ожидает от ВВС достижения "превосходства в космосе, которое, как и превосходство в воздухе, означает свободу от нападения и свободу маневра". По признанию начштаба ВВС, речь идет о "существенном сдвиге" в планах и доктринах этого вида Вооруженных сил США.

Одновременно Уилсон не отрицала, что в ВВС сохраняется нехватка летчиков. "Сегодня я объявляю, что, по состоянию на конец прошлого [2017-го] финансового года (он завершился в США 30 сентября), нам не хватало 1926 пилотов", - подчеркнула министр. "Восстановление [боевой] готовности" Уилсон назвала одним из приоритетов ВВС США на обозримую перспективу. В качестве других она упомянула, в частности, "экономически выгодную модернизацию", обновление космических средств ВВС в увязке со стратегическим ядерным арсеналом.

Комментируя вскрывшуюся на днях проблему коррозии одного из стыковочных узлов истребителя-бомбардировщика пятого поколения F-35, министр подтвердила, что компания - производитель этих самолетов Lockheed Martin уже выработала способ решения. Речь не идет о "проблеме безопасности", заверила Уилсон. По ее словам, необходимые меры устранения проблемы сейчас принимаются. Уилсон также добавила, что в настоящее время американские ВВС эксплуатируют 120 истребителей-бомбардировщиков F-35A.