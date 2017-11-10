За неделю 17 иностранных самолетов и два корабля вели разведку у границ России - Минобороны РФ
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Истребители, участвующие в миссии НАТО "Baltic Air Policing" ("Балтийская воздушная полиция").
Источник: © REUTERS, Ints Kalnins
Москва. 10 ноября. ИНТЕРФАКС-АВН - За прошедшую неделю 17 иностранных самолетов и два корабля вели разведку у границ России, сообщили в Минобороны РФ.
Согласно инфографике Минобороны РФ, опубликованной в официальной газете ведомства "Красная звезда", дежурные силы противовоздушной обороны России выполнили два вылета на перехват зарубежных летательных аппаратов, которые вели разведку вдоль российских границ.
"Нарушений воздушного пространства России не допущено", - подчеркнули в военном ведомстве.
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10.11.2017
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