Зенитчики мотострелковой дивизии под Ростовом-на-Дону приняли на вооружение ЗРС "Тор-М2"
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Зенитные ракетные комплексы "Тор-М2".
Источник: © Валерий Шарифулин/ТАСС
С начала 2012 года на юг России поступили более 100 комплектов новейших зенитно-ракетных систем или комплексов
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 9 ноября. /ТАСС/. Зенитный ракетный полк 150-й мотострелковой дивизии, дислоцирующейся в Ростовской области, получил несколько комплектов зенитно-ракетной системы (ЗРС) "Тор-М2". Об этом в четверг сообщили ТАСС в пресс-службе Южного военного округа.
"ЗРС "Тор-М2" приняты на вооружение зенитного ракетного полка, после стыковочных стрельб личный состав батарей вместе с новой техникой вернулся с полигона в Астраханской области", - сказал офицер пресс-службы, отказавшись уточнить число поступивших в войска комплексов.
Собеседник ТАСС отметил, что в округе продолжается перевооружение зенитно-ракетных подразделений на новейшие зенитно-ракетные комплексы или системы, такие как С-400 "Триумф", "Тор-М2", "Бук-М2", "Бук-М3", С-300В4, а также зенитные ракетно-пушечные комплексы "Панцирь-С".
С начала 2012 года на юг России поступили более 100 комплектов новейших зенитно-ракетных систем или комплексов, уточнил он.
ЗРК "Тор-М2" является эффективным средством поражения самолетов, вертолетов, аэродинамических беспилотных летательных аппаратов, управляемых ракет и других элементов высокоточного оружия, летящих на средних, малых и предельно малых высотах, в сложной воздушной и помеховой обстановке. Отличительными особенностями "Тор-М2" являются высокая маневренность, мобильность, малое время реакции, автоматизация боевой работы, эффективность стрельбы по широкому классу целей.
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09.11.2017
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