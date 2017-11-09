Бойцы спецназа МВД Индии пройдут обучение в центре горной подготовки Росгвардии - газета



Военнослужащие вооруженных сил Индии.

Источник: © Юрий Смитюк/ТАСС Военнослужащие вооруженных сил Индии.Источник: © Юрий Смитюк/ТАСС

Москва. 9 ноября. ИНТЕРФАКС - Бойцы специальных подразделений МВД Индии пройдут обучение и поделятся опытом с российскими коллегами в центре горной подготовки Росгвардии "Хацавита", сообщает в четверг газета "Известия" со ссылкой на начальника Главного управления подготовки войск Росгвардии генерал-лейтенанта Юрия Бабкина.

"В скором времени индийские спецназовцы приедут в центр горной подготовки войск национальной гвардии "Хацавита", расположенный в Краснодарском крае. Представители Росгвардии особо подчеркивают, что речь идет не просто о тренировках, а об обмене опытом в процессе обучения, поскольку индийский спецназ традиционно отличается высоким уровнем горной подготовки", - говорится в публикации.

По данным издания, ожидается, что в Краснодарский край приедут бойцы специальных оперативных групп и рейнджеры Национальной гвардии безопасности Индии - это полицейское агентство специализируется на борьбе с терроризмом. Именно гвардейцы штурмовали захваченные боевиками отели во время терактов в Мумбаи, пишет газета.

В статье отмечается, что для совместных тренировок российских и индийских спецназовцев неспроста был выбран именно учебный центр "Хацавита": его расположение позволяет изучить особенности ведения боевых действий, выполнения разведывательных и специальных задач в горно-лесистой местности на высотах до 1 тыс. метров.

Бойцы спецподразделений МВД Индии станут не первыми иностранными гостями в "Хацавите". В мае 2009 года там проводились совместные занятия по горной подготовке с участием сотрудников спецподразделения Национальной жандармерии Франции (G.I.G.N.), сообщают "Известия".