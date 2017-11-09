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Росгвардия научит индийцев воевать в горах

10.11.2017 Известия.ru 491 0
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Источник: Фото: РИА Новости/Николай Хижняк

Перед лицом террористической опасности Нью-Дели заинтересован в получении передового опыта

Бойцы специальных подразделений МВД Индии пройдут обучение в российском центре горной подготовки Росгвардии "Хацавита". Совместная работа будет проходить в рамках международного сотрудничества и обмена опытом между Росгвардией и МВД Индии.

По мнению экспертов, для Индии актуален вопрос борьбы с террористами в горной местности. Индийские правоохранители очень заинтересованы в изучении успешного иностранного опыта борьбы с этими угрозами.

Как рассказал "Известиям" начальник Главного управления подготовки войск Росгвардии генерал-лейтенант Юрий Бабкин, в скором времени индийские спецназовцы приедут в центр горной подготовки войск национальной гвардии "Хацавита", расположенный в Краснодарском крае. Представители Росгвардии особо подчеркивают, что речь идет не просто о тренировках, а об обмене опытом в процессе обучения, поскольку индийский спецназ традиционно отличается высоким уровнем горной подготовки.

Как ожидается, в Краснодарский край приедут бойцы специальных оперативных групп и рейнджеры Национальной гвардии безопасности (НГБ) Индии. Это полицейское агентство специализируется на борьбе с терроризмом. Именно гвардейцы штурмовали захваченные боевиками отели во время терактов в Мумбаи.

Для совместных тренировок российских и индийских спецназовцев неспроста был выбран именно учебный центр "Хацавита". Его расположение позволяет изучить особенности ведения боевых действий, выполнения разведывательных и специальных задач в горно-лесистой местности на высотах до 1000 м. Бойцов спецподразделений там, в частности, обучают способам десантирования с вертолета, подъема по отвесным скалам, скоростного спуска. Одно из ноу-хау центра — боевое применение парапланов.

В "Хацавите" имеется уникальное стрельбище для применения всех видов стрелкового оружия и различной боевой техники в горах, а также из вертолетов. Артиллерийская директриса позволяет обучать минометчиков выполнению огневых задач с закрытых позиций, а на автодроме совершенствуются навыки вождения в горах.

Предмет особой гордости центра — специальная горно-штурмовая полоса протяженностью 1500 м. Это полоса препятствий, предназначенная для формирования навыков и техники преодоления различных препятствий в горной и горно-лесистой местности.

Ведению боя в горах спецназовцы учатся на специальном тактическом поле, включающем различные маршруты выдвижения. На этих маршрутах бойцы отрабатывают овладение господствующими высотами, ущельями, перевалами, совершение маршей, форсирование бурных горных рек.

— Успешное выполнение боевых задач в горных условиях зависит от подготовки личного состава. Горная местность значительно затрудняет ведение боевых действий. Кроме того, негативное влияние на действия войск оказывают суровые климатические условия, — рассказал "Известиям" военный эксперт Владислав Шурыгин. — От военнослужащих этих подразделений требуется большая физическая выносливость, наблюдательность, умение ориентироваться в горах, прогнозировать погоду, транспортировать раненых, безопасно располагаться в биваках на ночлег, знание характеристик горного рельефа местности.

По словам эксперта Московского центра Карнеги Петра Топычканова, очаги террористической активности встречаются практически на всей территории Индии.

 — В Кашмире действуют поддерживаемые Пакистаном сепаратисты и исламисты, на востоке страны, преимущественно в Западной Бенгалии, в гористой местности активны хорошо вооруженные отряды партизан-маоистов, — отметил индолог. — Наконец, в некоторых регионах, особенно в штате Ассам, всё более остро стоит проблема распространения идеологии радикального исламизма, который проникает в Индию из Бангладеш. Нынешние власти Индии сделали ставку на силовое решение проблемы терроризма, и при этом они придают большое значение зарубежному опыту. 

Индийские спецназовцы станут не первыми иностранными гостями в "Хацавите". В мае 2009 года там проводились совместные занятия по горной подготовке с участием сотрудников специального подразделения Национальной жандармерии Франции (G.I.G.N.).


Николай Сурков, Алексей Рамм, Евгений Андреев
09.11.2017
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Бангладеш
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Военные учения

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