НАТО: борьба с ИГ - это война поколения, которую нельзя выиграть лишь в Сирии и Ираке



Боевики ИГИЛ (запрещена в РФ).

Источник: AP Боевики ИГИЛ (запрещена в РФ).Источник: AP

Генсек альянса Йенс Столтенберг отметил, что для победы в этой войне нужно время

БРЮССЕЛЬ, 8 ноября. /ТАСС/ Уничтожение сил террористической организации ИГ ("Исламское государство", запрещено в РФ) в Сирии и Ираке не приведет к полной победе над группировкой, эта война займет длительное время и будет длиться целое поколение. Об этом заявил в среду генсек НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции по итогам первого дня министерской встречи альянса.

"Борьба с ИГ - это война поколения, она займет время, - подчеркнул он. - Нужно готовиться, что ИГ или некие его последователи останутся угрозой для стран-членов НАТО надолго".

"Если нам удастся выбить ИГ с контролируемых ей территорий в Ираке и Сирии - это важный шаг, но я не думаю, что мы нанесем окончательную победу там", - заявил генсек НАТО.