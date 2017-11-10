НАТО: борьба с ИГ - это война поколения, которую нельзя выиграть лишь в Сирии и Ираке
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Боевики ИГИЛ (запрещена в РФ).
Источник: AP
Генсек альянса Йенс Столтенберг отметил, что для победы в этой войне нужно время
БРЮССЕЛЬ, 8 ноября. /ТАСС/ Уничтожение сил террористической организации ИГ ("Исламское государство", запрещено в РФ) в Сирии и Ираке не приведет к полной победе над группировкой, эта война займет длительное время и будет длиться целое поколение. Об этом заявил в среду генсек НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции по итогам первого дня министерской встречи альянса.
"Борьба с ИГ - это война поколения, она займет время, - подчеркнул он. - Нужно готовиться, что ИГ или некие его последователи останутся угрозой для стран-членов НАТО надолго".
"Если нам удастся выбить ИГ с контролируемых ей территорий в Ираке и Сирии - это важный шаг, но я не думаю, что мы нанесем окончательную победу там", - заявил генсек НАТО.
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08.11.2017
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Восход
13283
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№1
10.11.2017 14:27
Чтобы победить противника нужно располагать сведениями о его возможностях и намерениях, действуя на опережение и срывая его планы.
Это возможно сделать только внедрив агентурную сеть в его ряды.
Немного из личного.
С нами в зале занимается парнишка, внешностью вылитый радикальный исламист. Я не знаю, как он по улицам ходит, от него наверное народ в стороны шарахается. Его если одеть в черное, то можно фотографировать вместе с теми, кто головы режет.
Но ни это главное. А то, что оказывается он старлей, закончил там какое-то высшее училище ПВО, десять лет отслужил в ЗРП. Выступал за часть на соревнованиях по АРБ, получил травму- сломал какую-то маленькую косточку в руке, которую даже питерские и московские военные врачи не берутся оперировать- слишком велик риск повредить сухожилия.
И вроде бы эта травма ни на что не влияет, борется со всеми, дерется в стойке, но из армии его комиссовали, через неделю улетает к родителям в Астрахань, чем будет заниматься и как жить дальше пока не знает.
Смотрю на него и видно, что сознание балансирует на чаше весов.
Самое интересное, что не смотря на свою крайне радикальную внешность - чисто говорит по-русски, вежлив, эрудирован, умен, быстро принимает решения.
В общем либо направо пойдет, либо налево.
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Байкал57
451
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№2
10.11.2017 15:01
В 2013г. в разгар побед ИГИЛ по всему БВ все молодые мусульмане России моду взяли длинную бороду без усов, в деревнях все в вахабитских коротких штанах, Вашего знакомого, как военного в первую очередь притянула эта мода. 70% сбрили в этом году, позорно стало и страшно, загребут, млин.
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