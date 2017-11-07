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Новая путинская подлодка "превратит врага в радиоактивный пепел" (TV 2 Norge, Норвегия)

09.11.2017 ИноСМИ 647 0
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АПЛ проекта 955 "Владимир Мономах"
Российская атомная подводная лодка стратегического назначения проекта 955 "Владимир Мономах".
Источник: © РИА Новости, Ильдус Гилязутдинов

"Князь Владимир" сойдет со стапелей верфи "Севмаш" в ноябре, сообщил командующий военно-морским флотом России адмирал Владимир Королев в интервью российской военной газете "Красная звезда".

Подводные лодки длиной в 170 метров класса "Борей" считаются краеугольными камнями российской стратегии ядерного сдерживания, и новая версия подлодок может иметь на борту больше ракет, чем ее предшественники.

На подлодке, которая поступит на вооружение в 2018 году, по утверждению Naval Today и норвежских экспертов, можно разместить 20 межконтинентальных ракет "Булава" - в то время как на трех подводных лодках класса "Борей", уже находящихся на вооружении у флота, есть место лишь для 16 ядерных ракет большой дальности.

Российский военный телеканал "Звезда" считает, что новая стратегическая подводная лодка класса "Борей" в качестве оружия сдерживания является эпохальной, и не жалеет похвал, рассказывая о новой субмарине:

"Ядерная подводная лодка "Князь Владимир" превратит врагов в радиоактивный пепел", - пишет "Звезда" о подлодке, которую русские начали тайно создавать еще в период гласности.

"Князь Владимир" - первая подлодка класса "Борей", модернизированная, в частности, для того, чтобы быть еще более бесшумной и "невидимой". Работа над подлодкой велась, по утверждениям "Звезды", в обстановке повышенной секретности. Ни судоверфь, ни военные на своих сайтах фотографии подлодки не публиковали.

По данным Научно-исследовательского института Вооруженных сил Норвегии, новые подводные лодки являются более современными, более бесшумными и лучше вооруженными, чем те субмарины, которым они идут на смену. В последние десять лет Россия потратила большие средства на модернизацию своих ядерных сил. Около 60% всех стратегических ядерных боеголовок морского базирования страны находятся сейчас на Кольском полуострове.

"Защита наших интересов"

Первая из подлодок класса "Борей", носящая имя "Юрий Долгорукий", поступила в состав Северного флота в январе 2013 года и действует со своей базы в западной части Мурманского фьорда.

Президент России Владимир Путин, присутствовавший при закладке "Князя Владимира" в 2012 году, связал создание новых подводных лодок с защитой интересов России в Арктике.

"Несомненно, что Военно-морской флот является средством защиты наших национальных экономических интересов, это касается также и арктического региона, где сосредоточены одни из важнейших в мире биологические и природные ресурсы", - заявил, по словам Moscow Times, Путин.

Подводные лодки регулярно совершают походы и проводят учения в Баренцевом море и прилегающих морских территориях, в последние несколько лет наблюдается активное наращивание движения российских подлодок в Северной Атлантике, сообщал в октябре министр обороны Великобритании комиссии английского парламента по обороне.

"У НАТО есть проблемы в отслеживании российских подлодок, способность отслеживать их альянс вновь считает приоритетной в своей деятельности. И британские, и американские подлодки вернулись в Норвежское море", - сообщил коммодор и бывший командир подводной лодки Якоб Бёрресен (Jacob Børresen) в беседе с TV-2, говоря об увеличении числа ядерных подлодок союзников в норвежских водах.

В ходе недавних учений под руководством Путина Россия произвела несколько пробных запусков баллистических ракет, в том числе - с одной из подводных лодок Северного флота в Баренцевом море. В сентябре во время масштабных военных учений "Запад" с подлодок в Баренцевом море также осуществлялись запуски ракет.


Хелль Персен (Kjell Persen)
07.11.2017
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Норвегия
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США
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Булава-30
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