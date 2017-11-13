Прошло пять лет: на воду спускают гигантскую подводную лодку "Князь Владимир"



Атомная подводная лодка (АПЛ) "Юрий Долгорукий" во время ходовых испытаний летом 2009 года.

Источник: © РИА Новости, Пресс-служба ОАО ПО «Севмаш» Атомная подводная лодка (АПЛ) "Юрий Долгорукий" во время ходовых испытаний летом 2009 года.Источник: © РИА Новости, Пресс-служба ОАО ПО «Севмаш»

Российский ядерный гигант скоро покинет верфь. В этом месяце Россия спускает на воду четвертую стратегическую атомную подводную лодку нового класса "Борей". Далее следует список самых больших в мире военных подводных лодок.

"Борей" (что значит "северный ветер") заменит самые большие в мире ядерные подлодки советской эпохи класса "Акула", из которых сейчас лишь одна осталась в эксплуатации. Суперсовременная подлодка, которая, по информации российского информационного агентства ТАСС, будет спущена на воду в ноябре, называется "Князь Владимир". Она оснащена 16 ядерными ракетами типа "Булава" с минимум шестью ядерными боеголовками для каждой. "Князь Владимир", построенный на верфи Севмаш, - это четвертый представитель класса "Борей".

К 2020 году планировалось принять в эксплуатацию восемь таких подлодок, то есть не хватает еще четырех штук, но проект отстает от плана, и недавно появилась информация, что к 2021 году у флота будет только семь подлодок класса "Борей".

"Российская кораблестроительная промышленность, как правило, по разным причинам не соблюдает сроки поставок, например, у них часто возникают проблемы с подрядчиками", - говорит Йорген Эльфвинг (Jörgen Elfving), эксперт по России и бывший подполковник армии.

После спуска на воду и испытаний в 2018 году "Князь Владимир" будет передан морякам. Он станет частью Северного флота и будет участвовать в патрулировании как "элемент российской программы ядерного сдерживания", по словам Йоргена Эльфвинга.

Дальше вы сможете узнать больше о подлодках класса "Борей", а также о других самых больших в мире военных подводных судах.

5) "Вэнгард": все ядерное оружие Великобритании

Атомные подводные лодки Великобритании "Вэнгард" в количестве четырех штук базируются на военно-морской базе Клайд в Шотландии как средство сдерживания. Весь британский ядерный арсенал находится исключительно на этих подлодках.

Офицер ВМФ Великобритании у трапа подводной лодки Vanguard, пришвартованной на базе Фаслейн неподалеку от Глазго. Источник: REUTERS 2015

Длина подводных лодок "Вэнгард" составляет 150 метров, а весят они 15,9 тысяч тонн. Все лодки оборудованы 16 баллистическими ракетами, каждая из которых снабжена восемью ядерными боеголовками. Любая из боеголовок - во много раз мощнее бомбы, сброшенная на Хиросиму.

ПЛАРБ типа Vanguard ВМС Великобритании. Источник: Военно-промышленный курьер

"Одним из первых решений, которые Тереза Мэй приняла, заняв пост премьер-министра, стало строительство трех новых подлодок, чтобы укрепить потенциал ядерного сдерживания страны", - говорит Нильс Бруселиус (Nils Bruzelius), капитан подводной лодки в отставке, ныне преподаватель Шведской военной академии.

4) "Дельта": должны были бить по целям в США

Класс "Дельта" - четвертый по размеру класс подводных лодок. Эти суда были разработаны Советским Союзом во время холодной войны, чтобы уничтожать цели в США в случае ядерного конфликта. Существует четыре различных подтипа подлодок "Дельта", предназначенных для выполнения разных задач. Зарегистрированный вес "Дельта-IV" ("Дельфин") составляет 18,2 тысяч тонн. Но все эти модели доживают свои последние дни, и большинство уже сняты с производства, по словам Нильса Бруселиуса.

"Большинство - просто куча металлолома", - говорит он.

По словам Нильса Бруселиуса, Китай строит пять новых подводных лодок по образцу "Дельты", но с учетом современных потребностей и используя ультрасовременные технологии.

3) "Огайо": невероятная огневая мощь

Американские подводные лодки класса "Огайо", в том числе субмарина "Мичиган", которую весной отправили в Южную Корею в качестве предупреждения для Северной Кореи, имеют 170 метров в длину, а их вес - 18,7 тысяч тонн. Их начали строить в 1970-е годы в ответ на рост способности Советского Союза противостоять вражеским судам. После заключения договора о разоружении подводные лодки этой серии модернизировали в расчете на определенные типы задач, рассказывает Нильс Бруселиус.

ПЛАРБ USS Henry M. Jackson (SSBN 730) класса Ohio. Источник: www.flickr.com

На борту субмарины "Мичиган", которая сейчас в южнокорейском Пусане ждет совместных с корейскими военными кораблями учений, может быть больше ядерных боеголовок, чем на ее русских аналогах. На атомной подлодке помещается 154 ракет "Томагавк", которые обеспечивают ей первое место в мире в плане огневой мощи. На сегодняшний день у США в эксплуатации 18 подлодок класса "Огайо".

2) "Борей": опускаются на глубину 450 метров

"Борей" - атомные подводные лодки, которые должны заменить знаменитые подлодки класса "Акула". Подлодки "Борей" меньше своих предшественниц, но зато их труднее обнаружить и они гораздо маневреннее. Под водой такая субмарина может двигаться со скоростью 30 узлов по сравнению с 15 узлами в надводном положении. "Борей" оснащен ядерным двигателем OK-650, таким же, какие использовались в советских подлодках начала 1980-х годов. На судне, которое, как считается, может уйти на глубину 450 метров, размещаются 107 моряков и офицеров.

Российская атомная подводная лодка стратегического назначения проекта 955 "Владимир Мономах" в пункте постоянного базирования Вилючинск на Камчатке. Источник: Ильдус Гилязутдинов / РИА Новости

Длина лодки составляет 170 метров, а вес - 24 тысячи тонн, а ее баллистические ракеты могут оснащаться как тактическими, так и стратегическими ядерными боеголовками.

Российский флот заказал восемь подлодок класса "Борей". Из них три уже используются, а четвертая будет спущена на воду в ближайшее время. Строительство первой лодки этой серии, по имеющейся информации, обошлось в 770 миллионов долларов, и, по словам Нильса Бруселиуса, для России будет нелегкой экономической задачей воплотить этот проект в жизнь.

1) "Акула" посещала Балтийское море

А вот и самая большая в мире подводная лодка. 172-метровый атомный "Дмитрий Донской" (TK-208), который весит 48 тысяч тонн, - единственная подводная лодка своего класса, которая еще осталась в эксплуатации. Класс "Акула" по классификации НАТО называется Typhoon ("Тайфун"). Такую подлодку можно оснастить 20 ракетами с 200 боеголовками.

Субмарины этого класса строились Советским Союзом в конце 1970-х. Подлодка должна была скрываться под ледяным покровом Арктики в течение длительных периодов времени и быть готова ответить на ядерную атаку.

"Петр Великий" и "Дмитрий Донской" в Финском заливе. Источник: dambiev.livejournal.com

С тех пор "Дмитрия Донского" модернизировали, и сейчас он базируется у побережья рядом с городом Северодвинском на Белом море. Летом гигант нанес нашумевший визит в Балтийское море, чтобы поучаствовать в параде военных кораблей в Санкт-Петербурге.

"Он не мог опускаться под воду в Балтийском море, так как сконструирован для соленой воды - он бы просто пошел ко дну, как камень, если бы попытался сделать это в воде c такой низкой концентрацией соли", - сообщает Нильс Бруселиус.

Вероятно, именно этой подводной лодкой вдохновлялись создатели фильма "Охота за "Красным октябрем"".

Магнус Хеландер (Magnus Helander)

(Svenska Dagbladet, Швеция)