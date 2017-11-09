На Украине испытали БПЛА "Горлица", чтобы "следить за территорией России до Камчатки"
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Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов сделал заявление о том, что проведены испытания "новейшего украинского боевого беспилотника. В сообщении говорится, что беспилотный летательный аппарат был создан государственным предприятием "Антонов". Тот факт, что "Антонов", как самостоятельное госпредприятие на Украине, де-юре прекратил своё существование ещё в прошлом году, в заявлении Турчинова не упоминается.
Из заявления бывшего и.о.президента Украины:
Далее в Фейсбуке Турчинов публикует видеоролик, на котором демонстрируется летающая по небу точка. Судя по всему, это и есть украинский БПЛА, который ближе снимать нельзя, "ибо разработка секретная".
Однако некоторые "секреты" Турчинов раскрывает. В частности, говорится о названии летательного аппарата – это "Горлица". Сообщается, что БПЛА способен подниматься на высоту до 5 тыс. метров, а максимальная дальность полёта – более 1 тыс. км.
Ссылка на ролик, опубликованный секретарём СНБО Украины - здесь.
На сайте СНБО демонстрируется фото "боевого" беспилотника:
сайт СНБО Украины
сайт СНБО Украины
Турчинов объявил, что беспилотная авиатехника позволит Украине следить за Россией:
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08.11.2017
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