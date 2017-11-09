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На Украине испытали БПЛА "Горлица", чтобы "следить за территорией России до Камчатки"

09.11.2017 Военное обозрение 416 1
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Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов сделал заявление о том, что проведены испытания "новейшего украинского боевого беспилотника. В сообщении говорится, что беспилотный летательный аппарат был создан государственным предприятием "Антонов". Тот факт, что "Антонов", как самостоятельное госпредприятие на Украине, де-юре прекратил своё существование ещё в прошлом году, в заявлении Турчинова не упоминается.

Из заявления бывшего и.о.президента Украины:

Испытания нового боевого беспилотника. Разработка ГП Антонов.

Далее в Фейсбуке Турчинов публикует видеоролик, на котором демонстрируется летающая по небу точка. Судя по всему, это и есть украинский БПЛА, который ближе снимать нельзя, "ибо разработка секретная".

Однако некоторые "секреты" Турчинов раскрывает. В частности, говорится о названии летательного аппарата – это "Горлица". Сообщается, что БПЛА способен подниматься на высоту до 5 тыс. метров, а максимальная дальность полёта – более 1 тыс. км.

Ссылка на ролик, опубликованный секретарём СНБО Украины - здесь.

На сайте СНБО демонстрируется фото "боевого" беспилотника:

сайт СНБО Украины

сайт СНБО Украины

Турчинов объявил, что беспилотная авиатехника позволит Украине следить за Россией:

Как только мы отработаем оперативный и оперативно-тактический уровень, следующим шагом будут беспилотные летательные аппараты стратегического уровня. Потому что мы должны понимать, что происходит не только в Подмосковье, но и на Дальнем Востоке, на Камчатке и в других регионах страны-агрессора.
08.11.2017
Права на данный материал
принадлежат Военное обозрение
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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Украина
Компании
Антонов ГП
Проекты
БПЛА

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  • Комментарии
Комментариев 1, отображено с 1 по 1
RU
4KOt
282
№1
09.11.2017 13:07
*упал под стол*
все силы УкраИны теперь уходят во внутренний маркетинг с применением ложных утверждений
браво
как и в США, только у тех еще и уровень техники высокий, те могут позволить себе чушь нести за счет  силы
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