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Экипаж БДК "Иван Грен" в ходе заводских испытаний выполняет артиллерийские стрельбы по воздушной цели

09.11.2017 ЦАМТО 222 0
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БДК "Иван Грен"
Большой десантный корабль "Иван Грен" проекта 11711 на якоре в Финском заливе, 21.08.2016.
Источник: Curious / forums.airbase.ru

ЦАМТО, 8 ноября. Продолжаются заводские ходовые испытания (ЗХИ) в морских полигонах Балтийского флота большого десантного корабля (БДК) "Иван Грен".

В настоящее время экипаж БДК выполняет комплекс артиллерийских стрельб по воздушной мишени.

Ранее БДК "Иван Грен" провел артиллерийские стрельбы по морской цели из 30-мм артиллерийской установки.

В ходе выхода в море также будут проверены комплексы связи, работа носового и кормового высадочных устройств.

БДК "Иван Грен" – головной корабль проекта 11711, разработанного в ОАО "Невское проектно-конструкторское бюро". Он был заложен в декабре 2004 года, спущен на воду в мае 2012 года, швартовные испытания корабля начались в октябре 2015 года, сообщает пресс-служба Западного военного округа.
08.11.2017
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Компании
Минoбороны РФ
Проекты
11711
БФ

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