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Войска ЮВО получили более пяти тысяч новых образцов техники

09.11.2017 РИА Новости 168 0
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Танк Т-72Б3. Архивное фото
Танк Т-72Б3. Архивное фото.
Источник: © РИА Новости / Сергей Пивоваров

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 8 ноя - РИА Новости, Юлия Насулина. Более 5 тысяч новых и модернизированных образцов техники поступило в войска Южного военного округа с 2012 года, сообщил РИА Новости начальник пресс-службы ЮВО Вадим Астафьев.

Активное перевооружение войск военного округа позволило полностью перевооружить около 40 воинских частей и обеспечить современным вооружением подразделения более 100 воинских частей.

"Всего за пять лет в сухопутные войска военного округа поставлено более 5 тысяч единиц вооружения, военной и специальной техники, в том числе современных танков Т-90 и Т-72Б3 более 300 единиц, боевых машин пехоты БМП-3 - более 250 единиц, а также бронетранспортеров БТР-82А - около 400 единиц", - сказал собеседник агентства.

Подразделения ракетных войск и артиллерии военного округа за пять лет приняли на вооружение современные противотанковые ракетные комплексы "Хризантема-С", а также два бригадных комплекта ракетного комплекса "Искандер-М". Современные образцы вооружения и техники значительно повысили боевые возможности подразделений, а также позволили повысить качество выполнения ими поставленных задач.

До конца 2020 года в войсках ЮВО планируется довести долю современных образцов всех видов вооружения и военной техники по сухопутной, морской и авиационной составляющей до 70%, а по некоторым образцам до 100%.
08.11.2017
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принадлежат РИА Новости
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Продукция
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Искандер
Т-72
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