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ЦАМТО

Доля современных образцов вооружения и техники Сухопутных войск РФ с 2012 по 2020 годы выросла в 4 раза

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Танк Т-72Б3
Танк Т-72Б3.
Источник изображения: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

ЦАМТО, 11 января. За восемь лет в танковые соединения и воинские части Сухопутных войск поставлено более 2,5 тыс. ед. бронетанкового вооружения, в том числе более 1 тыс. танков Т-72Б3, Т-73Б3М, Т-80 БВМ и Т-90М.

В мотострелковые войска поступило более 1,5 тыс. ед. боевых машин пехоты БМП-3, модернизированных БМП-2 и бронетранспортеров БТР-82А (АМ).

Ракетные войска и артиллерия Сухопутных войск РФ с 2012 по 2020 годы получили свыше 1,5 тыс. ед. военной техники – оперативно-тактические ракетные комплексы "Искандер-М", реактивные системы залпового огня семейства "Торнадо", самоходные гаубицы "Мста-СМ".

Войска ПВО Сухопутных войск – свыше 900 ед. военной техники – зенитные ракетные системы большой дальности С-300В4, зенитные ракетные комплексы малой и средней дальности "Тор-М2" и "Бук-М3", переносные зенитные ракетные комплексы "Верба".

В противотанковые подразделения поступают ПТРК "Хризантема-СП", в подразделения разведки – комплексы с беспилотными летательными аппаратами, комплексы разведки, управления и связи "Стрелец", а также защищенные автомобили "Тайфун-К", говорится в сообщении Группы информационного обеспечения Сухопутных войск.

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Страны
Россия
Продукция
Tор-М2
БМП-2
БМП-3
БТР-82
БТР-82А
Бук-M3
Верба ПЗРК
Искандер
Мста-С
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