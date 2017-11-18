Доля современной военной техники в войсках на юге России достигла 60%
|
|
БТР-82А на Форуме Армия-2016.
Источник: http://saidpvo.livejournal.com/
Всего за 2017 год в войска Южного военного округа поступило более 1,2 тыс. новейших образцов техники
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 18 ноября. /ТАСС/. Доля современной техники в войсках Южного военного округа достигла 60%, в этом году в подразделения поступили более 1,2 тыс. образцов. Об этом сообщил в субботу командующий войсками округа Александр Дворников.
"За год в войска округа поступило более 1,2 тыс. новейших образцов техники, что позволило перевооружить подразделения более 20 соединений и воинских частей, довести долю образцов современной техники в округе до 60%", - сказал Дворников на заседании военного совета, подводя итоги 2017 года.
Он уточнил, что зенитчики округа получили ракетные комплексы "Бук-М3", на Черноморском флоте завершено формирование соединения подводных лодок, а личный состав отдельной бригады морской пехоты получил бронетранспортеры БТР-82А.
В начале ноября в пресс-службе округа сообщали, что с 2012 года подразделения Сухопутных войск на юге России получили более 5 тыс. единиц новой и модернизированной техники, в том числе свыше 300 танков Т-72Б3 и Т-90, более 250 боевых машин пехоты БМП-3 и около 400 БТР-82А. Кроме того, военным поставили современные противотанковые ракетные комплексы "Хризантема-С" и два бригадных комплекта оперативно-тактического комплекса "Искандер-М".
Сообщалось, что до конца 2020 года долю современных образцов всех видов вооружения и военной техники по сухопутной, морской и авиационной составляющим планируется довести до 70%, а по некоторым образцам - до 100%.
|
18.11.2017
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
- В новости упоминаются
- Похожие новости
19.05.2017 С небес на землю: Минобороны ускоряет перевооружение Сухопутных войск
22.02.2017 "Ратники" идут
23.12.2016 Чем вооружилась армия России в 2016 году
10.01.2014 Силой оружия
09.11.2017 Войска ЮВО получили более пяти тысяч новых образцов техники
03.10.2017 В Вооруженных Силах России отметили День Сухопутных войск
25.06.2012 Оружие России: 67 лет спустя
28.03.2017 Насколько важна преемственность ВПК России и СССР?