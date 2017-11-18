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Доля современной военной техники в войсках на юге России достигла 60%

20.11.2017 ТАСС 80 0
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БТР-82А
БТР-82А на Форуме Армия-2016.
Источник: http://saidpvo.livejournal.com/

Всего за 2017 год в войска Южного военного округа поступило более 1,2 тыс. новейших образцов техники

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 18 ноября. /ТАСС/. Доля современной техники в войсках Южного военного округа достигла 60%, в этом году в подразделения поступили более 1,2 тыс. образцов. Об этом сообщил в субботу командующий войсками округа Александр Дворников.

"За год в войска округа поступило более 1,2 тыс. новейших образцов техники, что позволило перевооружить подразделения более 20 соединений и воинских частей, довести долю образцов современной техники в округе до 60%", - сказал Дворников на заседании военного совета, подводя итоги 2017 года.

Он уточнил, что зенитчики округа получили ракетные комплексы "Бук-М3", на Черноморском флоте завершено формирование соединения подводных лодок, а личный состав отдельной бригады морской пехоты получил бронетранспортеры БТР-82А.

В начале ноября в пресс-службе округа сообщали, что с 2012 года подразделения Сухопутных войск на юге России получили более 5 тыс. единиц новой и модернизированной техники, в том числе свыше 300 танков Т-72Б3 и Т-90, более 250 боевых машин пехоты БМП-3 и около 400 БТР-82А. Кроме того, военным поставили современные противотанковые ракетные комплексы "Хризантема-С" и два бригадных комплекта оперативно-тактического комплекса "Искандер-М".

Сообщалось, что до конца 2020 года долю современных образцов всех видов вооружения и военной техники по сухопутной, морской и авиационной составляющим планируется довести до 70%, а по некоторым образцам - до 100%.
18.11.2017
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
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Россия
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