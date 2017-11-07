Шойгу: число контрактников в 2018 году должно достичь 500 тысяч человек
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Мобильный пункт по отбору на контрактную службу в Краснодаре. Архивное фото.
Источник: © РИА Новости / Виталий Тимкив
МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Число контрактников, проходящих службу в Вооруженных силах РФ, к концу 2018 года должно достичь почти 500 тысяч человек, заявил во вторник министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу на коллегии ведомства.
"Укомплектованность войск военнослужащими по контракту довести до установленного показателя 499,2 тыс. человек", - поручил министр.
Кроме того, по словам министра, в 2018 году нужно завершить передачу для заселения всех строящихся в интересах Минобороны жилых домов в Москве.
Также генерал отметил, что во войсках нужно продолжать совершенствовать подготовку, внедрять в боевую учебу высокотехнологичное тренажерное оборудование, современные формы и методы обучения с учетом полученного в Сирии опыта.
"В ходе запланированных на следующий год маневров "Восток-2018" отработать вопросы защиты национальных интересов на Дальнем Востоке", - обратился к членам коллегии министр.
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07.11.2017
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