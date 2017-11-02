На Украине начнут производить боеприпасы по стандартам НАТО с 2019 года



Патроны 7,62х39 мм.

Источник: Twthmoses / Wikipedia Патроны 7,62х39 мм.Источник: Twthmoses / Wikipedia

Украина во второй половине 2019 года начнет производить боеприпасы по стандартам НАТО, заявил замглавы министерства экономического развития и торговли Украины Юрий Бровченко в интервью интернет-изданию Delo.ua

Ранее президент Украины Петр Порошенко заявил, что власти намерены выделить около 54 миллионов долларов на строительство завода по производству боеприпасов по стандартам НАТО. На сегодня Украина почти не производит своих боеприпасов, используя запасы советских времен.

По словам Бровченко, на сегодня в рамках реализации программы по запуску производства боеприпасов на Украине минэкономики провело процедуру закупки линии по производству корпусов снарядов и гильз калибром 100-155 миллиметров.

Мы планируем переход на основной калибр, используемый странами НАТО — 155 миллиметров. Все оборудование, которое закупается и будет поставляться в рамках этой программы, будет адаптировано под стандарты НАТО — сказал замминистра.

Он сообщил, что вероятнее всего производственная линия будет размещена в государственной акционерной холдинговой компании "Артем", которая занимается производством авиационных ракет и базируется в Киеве. Бровченко сообщил, что это предприятие уже выделило 1,4 миллиарда гривен (52 миллиона долларов) на закупку и создание производства боеприпасов на фондах Минобороны. Он добавил, что, кроме этого, на фондах Минобороны Украины планируется производить патроны калибра от 5,45 мм до 14,5 мм.

По информации Бровченко, производство собственных боеприпасов Украина сможет начать во второй половине 2019 года.

Ранее министр обороны Степан Полторак заявил, что Кабинет министров Украины принял государственную программу по производству боеприпасов. Также сообщалось, что в Украине может появиться собственный патронный завод.