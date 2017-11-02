МАКС-2019 пройдет в Жуковском



Посетители на Международном авиационно-космическом салоне МАКС-2017 в Жуковском. Архивное фото.

Источник: © РИА Новости / Евгений Биятов Посетители на Международном авиационно-космическом салоне МАКС-2017 в Жуковском. Архивное фото.Источник: © РИА Новости / Евгений Биятов

На территории подмосковного Жуковского в 2019 году состоится Международный авиакосмический салон МАКС, говорится в распоряжении, опубликованном 2 ноября на официальном сайте Правительства РФ.

На 2019 год запланированы Международный военно-морской салон (Санкт-Петербург), Международный авиационно-космический салон "МАКС" (Жуковский, Московская область)", - говорится в документе, подписанном Дмитрием Медведевым.

Также документ оговаривает проведение в 2019 году Международной выставки вооружения, военной техники и боеприпасов в подмосковной Кубинке.

Напомним, в СМИ неоднократно обсуждались перспективы переноса авиакосмического салона в подмосковную Кубинку, ситуацию комментировал глава "Ростеха" Сергей Чемезов, сообщавший в июле 2017 года, что МАКС, вероятно, в последний раз проходит на аэродроме в подмосковном Жуковском.

"Думаю, это последний МАКС, который мы проводим в Жуковском. Потому что сегодня в районе Кубинки создан большой выставочный комплекс", - сказал тогда глава "Ростеха".

2 октября в "Ростехе" сообщили, что окончательное решение по оставлению или переносу МАКСа остается за президентом и правительством РФ.