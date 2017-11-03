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Росгвардия создала оперативный штаб по безопасности на крупных мероприятиях

03.11.2017 РИА Новости 556 2
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Сотрудники ОМОНа Росгвардии. Архивное фото
Сотрудники ОМОНа Росгвардии. Архивное фото.
Источник: © РИА Новости / Николай Хижняк

МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Оперативный штаб по обеспечению усиленных мер безопасности во время проведения важных общественных и спортивных мероприятий создан в Росгвардии, его первое заседание состоялась в четверг, сообщает департамент ведомства по взаимодействию со средствами массовой информации и институтами гражданского общества.

"По приказу директора Росгвардии (Виктора Золотова) от 26 октября создан оперативный штаб по обеспечению усиленных мер безопасности в период подготовки и проведения общественно-политических, крупных международных спортивных, религиозных и иных официальных мероприятий на территории Российской Федерации. Руководителем оперативного штаба назначен заместитель директора Росгвардии генерал-полковник Олег Борукаев", - говорится в сообщении.

В департаменте отметили, что оперативный штаб предназначен для обеспечения безопасности различных мероприятий, координации действий структурных подразделений, взаимодействия с федеральными органами исполнительной власти, оказания организационной и методической помощи оперативным штабам округов и территориальных органов Росгвардии.

"Второго ноября состоялось первое заседание оперативного штаба. Были обсуждены различные организационные аспекты, связанные с его функционированием. Кроме того, были уточнены вопросы обеспечения безопасности граждан во время празднования Дня народного единства", - говорится в сообщении.
02.11.2017
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принадлежат РИА Новости
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Страны
Россия
Компании
Росгвардия

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Комментариев 2, отображено с 1 по 2
RU
Тектор
1126
№1
03.11.2017 15:09
Англичане разрешили своим футбольным дебоширам, у которых специально забирали паспорта на период проведения футбольных матчей, посетить футбольный чемпионат 2018. Ожидается прибытие спецконтингента со спецзаданием...
0
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RU
Leron
3196
№2
03.11.2017 16:37
Цитата, Тектор сообщ. №1
Ожидается прибытие спецконтингента со спецзаданием...
В лесах Мордовии есть место любому иностранному спецконтингенту
0
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