Росгвардия создала оперативный штаб по безопасности на крупных мероприятиях



Сотрудники ОМОНа Росгвардии. Архивное фото.

Источник: © РИА Новости / Николай Хижняк Сотрудники ОМОНа Росгвардии. Архивное фото.Источник: © РИА Новости / Николай Хижняк

МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Оперативный штаб по обеспечению усиленных мер безопасности во время проведения важных общественных и спортивных мероприятий создан в Росгвардии, его первое заседание состоялась в четверг, сообщает департамент ведомства по взаимодействию со средствами массовой информации и институтами гражданского общества.

"По приказу директора Росгвардии (Виктора Золотова) от 26 октября создан оперативный штаб по обеспечению усиленных мер безопасности в период подготовки и проведения общественно-политических, крупных международных спортивных, религиозных и иных официальных мероприятий на территории Российской Федерации. Руководителем оперативного штаба назначен заместитель директора Росгвардии генерал-полковник Олег Борукаев", - говорится в сообщении.

В департаменте отметили, что оперативный штаб предназначен для обеспечения безопасности различных мероприятий, координации действий структурных подразделений, взаимодействия с федеральными органами исполнительной власти, оказания организационной и методической помощи оперативным штабам округов и территориальных органов Росгвардии.

"Второго ноября состоялось первое заседание оперативного штаба. Были обсуждены различные организационные аспекты, связанные с его функционированием. Кроме того, были уточнены вопросы обеспечения безопасности граждан во время празднования Дня народного единства", - говорится в сообщении.