Росгвардия создала оперативный штаб по безопасности на крупных мероприятиях
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Сотрудники ОМОНа Росгвардии. Архивное фото.
Источник: © РИА Новости / Николай Хижняк
МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Оперативный штаб по обеспечению усиленных мер безопасности во время проведения важных общественных и спортивных мероприятий создан в Росгвардии, его первое заседание состоялась в четверг, сообщает департамент ведомства по взаимодействию со средствами массовой информации и институтами гражданского общества.
"По приказу директора Росгвардии (Виктора Золотова) от 26 октября создан оперативный штаб по обеспечению усиленных мер безопасности в период подготовки и проведения общественно-политических, крупных международных спортивных, религиозных и иных официальных мероприятий на территории Российской Федерации. Руководителем оперативного штаба назначен заместитель директора Росгвардии генерал-полковник Олег Борукаев", - говорится в сообщении.
В департаменте отметили, что оперативный штаб предназначен для обеспечения безопасности различных мероприятий, координации действий структурных подразделений, взаимодействия с федеральными органами исполнительной власти, оказания организационной и методической помощи оперативным штабам округов и территориальных органов Росгвардии.
"Второго ноября состоялось первое заседание оперативного штаба. Были обсуждены различные организационные аспекты, связанные с его функционированием. Кроме того, были уточнены вопросы обеспечения безопасности граждан во время празднования Дня народного единства", - говорится в сообщении.
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02.11.2017
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Тектор
1126
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№1
03.11.2017 15:09
Англичане разрешили своим футбольным дебоширам, у которых специально забирали паспорта на период проведения футбольных матчей, посетить футбольный чемпионат 2018. Ожидается прибытие спецконтингента со спецзаданием...
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Leron
3196
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№2
03.11.2017 16:37
Цитата, Тектор сообщ. №1
Ожидается прибытие спецконтингента со спецзаданием...В лесах Мордовии есть место любому иностранному спецконтингенту
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