Военные показали комплекс экспресс-выявления опасных инфекций в Сочи



Военные учения. Архивное фото.

Источник: © РИА Новости / Саид Царнаев Военные учения. Архивное фото.Источник: © РИА Новости / Саид Царнаев

МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Специалисты войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Вооруженных сил РФ представили в Сочи на международной конференции мобильный комплекс, предназначенный для обнаружения экспрессными методами возбудителей особо опасных и опасных инфекционных заболеваний, сообщило в четверг Минобороны России.

Международная конференция "Глобальные угрозы биологической безопасности: проблемы и решения", организованная Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека совместно с МИД России, проходит в Сочи 1-2 ноября. В ней участвуют более 100 представителей международных организаций, научных сообществ из 40 стран мира.

"Специалисты войск РХБЗ ВС РФ представили мобильный комплекс для анализа патогенных биологических материалов участникам международной конференции, посвященной глобальным угрозам биологической безопасности. В его состав входят модули анализа проб методом полимеразной цепной реакции и генотипирования, иммуноферментного анализа, обработки информации, а также машина биологической разведки", - говорится в сообщении.

Отмечается, что "комплекс позволяет проводить работы по выявлению возбудителей особо опасных и опасных инфекционных заболеваний современными экспрессными методами автономно в условиях отсутствия стационарной лабораторной базы, а также проводить прогнозирование и оценку биологической обстановки с использованием специального программного обеспечения и современных геоинформационных систем".

Мобильный комплекс был успешно апробирован в ходе обеспечения безопасности зимней Олимпиады в Сочи, на чемпионате мира по водным видам спорта в Казани и проведенном в России Кубке конфедераций ФИФА.