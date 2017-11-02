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В МО РФ назвали странными заявления американского генерала о ситуации на востоке Сирии

03.11.2017 ТАСС 265 0
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Официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков
Официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.
Источник: © Сергей Бобылев/пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

Ранее Джеймс Джеррард сообщил, что сирийцы якобы бегут из Дейр-эз-Зора в сторону Ракки

МОСКВА, 2 ноября. /ТАСС/. Официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков назвал в четверг странными заявления командующего силами спецопераций международной коалиции генерал-майора Джеймса Джеррарда об обстановке на востоке Сирии.

"Стремление выдавать желаемое за действительное в Сирии при абсолютном невладении реальной обстановкой "на земле" присуще большинству представителей возглавляемой США международной коалиции. Однако генерал Джеррард на днях переплюнул в своих фантазиях о происходящем на востоке Сирии всех сослуживцев, - отметил Конашенков. - Во всяком случае, от командующего ССО коалиции довольно странно было услышать географический абсурд о якобы бегущих из освобожденного от ИГИЛ (прежняя аббревиатура запрещенной в России организации "Исламское государство", ИГ) Дейр-эз-Зора "тысячах арабов" в сторону Меядина (на юг). Но при этом подчеркивать, что люди уходят "не на юг, населенный арабами, а на север".

Конашенков "специально для командования Сил специальных операций международной коалиции" напомнил, что расположенный в 40 км южнее Дейр-эз-Зора город Меядин уже более двух недель освобожден от боевиков ИГ. "Поэтому тысячи сирийцев не "бегут" туда из Дейр-эз-Зора, а возвращаются в свои дома с гуманитарной помощью, которая доставляется российским Центром примирения враждующих сторон и международными гуманитарными организациями. На "север" же, в сторону освобожденной Ракки, желающих бежать из Дейр-эз-Зора сирийцев нет вовсе. Потому что после бомбардировок города возглавляемой США международной коалицией нет и самой Ракки", - отметил он.

Ранее в ходе брифинга командующий силами специальных операций международной коалиции генерал Джерард заявил "о сотнях, тысячах арабов, которые покидают районы в среднем течении Евфрата из Дейр-эз-Зора в Маядин. Они бегут не от ИГ, они бегут от "режима", который освобождает эти города". При этом, по словам генерала, "люди уходят не на юг, населенный арабами, а на север - на территории, подконтрольные "Сирийским демократическим силам".
02.11.2017
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
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