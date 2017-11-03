Производитель "Глонасс": спутник "Лыбидь" можно адаптировать под ракету "Протон"
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РН "Протон-М".
Источник: © Григорий Сысоев/ТАСС
Адаптации аппарата к новому носителю займет более года, рассказал "ИСС" им. академика М.Ф. Решетнева" Николай Тестоедов
МОСКВА, 2 ноября. /ТАСС/. Украинский спутник "Лыбидь" может быть запущен на "Протоне", а не на "Зените", как планировалось изначально, но это потребует адаптации аппарата к новому носителю, что займет до 14 месяцев. Об этом сообщил в интервью ТАСС Николай Тестоедов, гендиректор "ИСС" им. академика М.Ф. Решетнева", где сейчас хранится спутник.
"Можно (запустить спутник на другой ракете - прим. ТАСС), но для этого надо сделать так называемую адаптацию аппарата к носителю. Просто взять и поставить спутник на другую ракету нельзя, у нее могут оказаться другие динамические характеристики. Адаптация обычно идет от 7 до 14 месяцев", - сказал Тестоедов.
По его словам, это длинный процесс, потому что идет много расчетов. "Адаптацией занимается производитель ракеты (в случае с "Протоном" это Центр им. Хруничева - прим. ТАСС), куда мы как производитель спутника передаем данные по динамической схеме аппарата. Ракетостроители получают от нас расчетно-динамическую схему", - пояснил гендиректор ИСС.
Тестоедов отметил, что в тактико-техническом задании некоторых спутников изначально предусмотрена возможность запуска на нескольких средствах выведения, в таком случае вибрационные испытания аппарата проводят на всех носителях и динамическую схему просчитывают для каждой ракеты. "Но "Лыбидь" изначально проектировался только под "Зенит", и динамическая схема для "Протона" на нем не просчитывалась. "Союз" точно не сможет вывести этот аппарат на орбиту, у него мощности не хватит. Так что - либо "Зенит", либо "Протон", - подчеркнул он.
Гендиректор ИСС не уточнил сроки запуска "Лыбидя". "Почему спутник не могут запустить? Нет ракеты. Вот когда канадцы (производитель спутника компания MDA - прим. ТАСС) решат проблему с носителем, тогда проведем предпусковую подготовку спутника, отвезем его на космодром, проведем там предстартовую подготовку и (будем) готовы запустить", - сообщил он.
При этом носитель был определен изначально определен, в качестве него была выбрана ракета "Зенит". "Но проблемы с Украиной, заводом "Южмаш" уже за пределами нашего воздействия или участия. Поэтому насчет пуска мы с вами узнаем практически одновременно. Вообще это компетенция заказчика - в данном случае для нас - компании MDA", - добавил Тестоедов.
История вопроса
Ранее сообщалось, что запуск украинского спутника "Лыбидь" планируется осуществить в конце 2017 года - начале 2018 года с космодрома Байконур с помощью ракеты-носителя "Зенит" и разгонного блока "Фрегат-СБ". В то же время сообщалось, что производство ракет-носителей "Зенит" остановлено в 2014 году.
Решение об изготовлении и запуске телекоммуникационного спутника "Лыбидь" было принято в рамках реализации проекта создания Национальной системы спутниковой связи Украины. В 2009 году Государственное космическое агентство Украины заключило контракт с канадской компанией MDA по производству спутника и строительству на территории Украины объекта наземной вспомогательной инфраструктуры для его использования. Российская компания "Информационные спутниковые системы" выступает в качестве субподрядчика, отвечающего в том числе за спутниковую платформу и конструкцию модуля полезной нагрузки. Общий объем финансирования программы был утвержден в размере 38,5 млрд гривен ($1,5 млрд).
Запустить "Лыбидь" планировали еще в 2011 году, однако старт постоянно откладывается по разным причинам. В частности, в конце мая в Государственном космическом агентстве Украины сообщили, что запуск спутника перенесен из-за финансовых проблем канадских партнеров. Еще одной причиной задержки выведения спутника на орбиту в СМИ назывались финансовые проблемы украинского предприятия "Южмаш", отвечающего за изготовление ракеты "Зенит", которая должна вывести спутник на орбиту.
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02.11.2017
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