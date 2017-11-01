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Индонезия заключила контракт на приобретение зенитных ракетных комплексов NASAMS

03.11.2017 bmpd.livejournal.com 199 0
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Пусковая установка ЗРК NASAMS с используемой в качестве зенитной управляемой ракетой Raytheon AIM-120 AMRAAM вооруженных сил Испании
Пусковая установка ЗРК NASAMS с используемой в качестве зенитной управляемой ракетой Raytheon AIM-120 AMRAAM вооруженных сил Испании.
Источник: министерство обороны Испании

Норвежская группа Kongsberg 31 октября 2017 года сообщила о заключении контракта стоимостью 77 млн долл на поставку министерству обороны Индонезии зенитного ракетного комплекса средней дальности NASAMS. Конкретное количество поставляемых систем не раскрывается. В контракт не входят используемые в ЗРК NASAMS в качестве зенитных американские управляемые ракеты Raytheon AIM-120 AMRAAM, которые Индонезия должна приобрести по отдельному межправительственному соглашению с Соединенными Штатами.

Cо стороны bmpd напомним, что ЗРК средней дальности NASAMS (изначально Norwegian Advanced Surface to Air Missile System, сейчас расшифровывается как National Advanced Surface to Air Missile System), совместно разработан и производится норвежской группой Kongsberg (выступающей его интегратором) и американской корпорацией Raytheon. Комплекс основывается на комбинации РЛС AN/MPQ-64F1 Sentinel и использования в качестве ЗУР ракет класса "воздух-воздух" с активным радиолокационным самонаведением семейства AIM-120 AMRAAM. Дальность стрельбы комплекса в современной конфигурации NASAMS 2 составляет 20-25 км, а досягаемость по высоте - до 14-15 км.

Изначально комплекс NASAMS был создан в интересах вооруженных сил Норвегии, и к настоящему времени он состоит на вооружении в Норвегии и в небольших количествах в США (где он с 2004 года используется для ПВО Вашингтона). Комплекс также приобретен Нидерландами, Испанией, Чили, Финляндией, и в последнее время заказан также Оманом. В апреле 2017 года решение о приобретении ЗРК NASAMS 2 приняло правительство Австралии.

26 октября 2017 года контракт стоимостью 110 млн евро на приобретение двух батарей ЗРК NASAMS 2 подписало министерство национальной обороны Литвы . Поставка систем Литве будет произведена к 2021 году,
01.11.2017
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Страны
Австpалия
Индонезия
Испания
Литва
Нидерланды
Норвегия
Оман
США
Финляндия
Чили
Продукция
AMRAAM
NASAMS
Компании
Kongsberg
Raytheon

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