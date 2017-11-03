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Источник: сирийские ПВО открыли огонь в ответ на удар ВВС Израиля

03.11.2017 РИА Новости 710 1
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Военнослужащий сирийской армии осматривает локационные станции на базе Военно-воздушных сил Сирии в провинции Хомс. Архивное фото
Военнослужащий сирийской армии осматривает локационные станции на базе Военно-воздушных сил Сирии в провинции Хомс. Архивное фото.
Источник: © РИА Новости / Илья Питалев

БЕЙРУТ, 1 ноя - РИА Новости, Михаил Алаеддин. Системы ПВО Сирии ответили на авиаудар израильских ВВС в провинции Хомс, сообщил РИА Новости источник, близкий к спецслужбе ВВС Арабской республики.

Источник в службе безопасности Ливана ранее сообщил РИА Новости, что самолеты ВВС Израиля нанесли ракетный удар из воздушного пространства Ливана по объектам на территории Сирии.

"Ракеты земля-воздух 72-й дивизии армии Сирии среагировали на агрессию израильских ВВС в провинции Хомс", - сказал собеседник агентства.

Израильские военные, в свою очередь, отказались комментировать сообщения об очередном авиаударе по Сирии и о своей причастности к нему. "На данный момент мы отказываемся от комментариев", - сказали в пресс-службе Армии обороны Израиля.

Израиль регулярно наносит удары по объектам сирийских военных и группировки "Хезболла". Так, в середине октября ВВС Израиля уничтожили батарею ПВО Сирии в ответ на обстрел с земли израильских самолетов, которые выполняли разведывательное задание в воздушном пространстве Ливана. Инцидент произошел перед визитом в Израиль главы Минобороны России Сергея Шойгу.
01.11.2017
Права на данный материал
принадлежат РИА Новости
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  • В новости упоминаются
Страны
Израиль
Ливан
Россия
Сирия
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Шойгу Сергей

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  • Комментарии
Комментариев 1, отображено с 1 по 1
IL
Израильтянин
103
№1
03.11.2017 16:52
Друзкая община требует чтоб спасли их семьи по ту сторону границы...Израильские друзы попытались прорваться в Сирию.

http://www.newsru.co.il/israel/03nov2017/druz_111.html



http://www.newsru.co.il/israel/03nov2017/idf309.html

ЦАХАЛ готов вторгнуться в Сирию, чтобы помочь друзам Хадера

Пресс-секретарь Армии обороны Израиля Ронен Манлис сообщил, что подразделения ЦАХАЛа готовы вторгнуться в Сирию, что предотвратить захват друзского города Хадер (провинция Кунейтра, Сирия), расположенного недалеко от границы с Израилем.
Согласно сообщению, начальник генерального штаба Гади Айзенкот, командующий Северным военным округом генерал-майор Йоэль Стрик и командир дивизии "Башан" бригадный генерал Янив Асор провели экстренное совещание в свете активизации боевых действий в районе Хадера.
ЦАХАЛ готов оказать помощь жителям друзского города и не позволит нанести ему ущерб или захватить его, исходя из обязательств перед друзской общиной.
Манлис также подчеркнул, что обвинения в адрес Израиля в помощи действующим на сирийской части Голанских высот исламистским группировкам абсолютно неверны.
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