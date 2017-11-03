Источник: сирийские ПВО открыли огонь в ответ на удар ВВС Израиля



Военнослужащий сирийской армии осматривает локационные станции на базе Военно-воздушных сил Сирии в провинции Хомс. Архивное фото.

Источник: © РИА Новости / Илья Питалев Военнослужащий сирийской армии осматривает локационные станции на базе Военно-воздушных сил Сирии в провинции Хомс. Архивное фото.Источник: © РИА Новости / Илья Питалев

БЕЙРУТ, 1 ноя - РИА Новости, Михаил Алаеддин. Системы ПВО Сирии ответили на авиаудар израильских ВВС в провинции Хомс, сообщил РИА Новости источник, близкий к спецслужбе ВВС Арабской республики.

Источник в службе безопасности Ливана ранее сообщил РИА Новости, что самолеты ВВС Израиля нанесли ракетный удар из воздушного пространства Ливана по объектам на территории Сирии.

"Ракеты земля-воздух 72-й дивизии армии Сирии среагировали на агрессию израильских ВВС в провинции Хомс", - сказал собеседник агентства.

Израильские военные, в свою очередь, отказались комментировать сообщения об очередном авиаударе по Сирии и о своей причастности к нему. "На данный момент мы отказываемся от комментариев", - сказали в пресс-службе Армии обороны Израиля.

Израиль регулярно наносит удары по объектам сирийских военных и группировки "Хезболла". Так, в середине октября ВВС Израиля уничтожили батарею ПВО Сирии в ответ на обстрел с земли израильских самолетов, которые выполняли разведывательное задание в воздушном пространстве Ливана. Инцидент произошел перед визитом в Израиль главы Минобороны России Сергея Шойгу.