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Израиль уведомил Россию "в режиме реального времени" об авиаударе в Сирии

17.10.2017 ТАСС 334 0
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F-16 и F-15 ВВС Израиля
F-16 (на переднем плане) и F-15 ВВС Израиля.
Источник: Ariel Schalit / AP

Пресс-служба израильской армии подтвердила, что в понедельник ВВС страны атаковали батарею ПВО Сирии к востоку от Дамаска

ТЕЛЬ-АВИВ, 16 октября. /Корр. ТАСС Андрей Широков/. Израиль уведомил Россию об ударе по зенитной батарее ВС Сирии вблизи Дамаска в понедельник. Об этом сообщил ТАСС представитель Армии обороны Израиля.

"Израиль уведомил Россию "в режиме реального времени" об авиаударе в Сирии", - сказал собеседник агентства.

Инцидент накануне визита

Как рассказал в ходе брифинга для журналистов в понедельник один из руководителей пресс-службы армии, "РФ уведомили в реальном времени или, вероятно, непосредственно перед [нанесением удара]". Инцидент произошел накануне начинающегося в понедельник визита в еврейское государство главы российского Минобороны Сергея Шойгу. "Прибывающий министр обороны РФ будет исчерпывающе проинформирован по этой теме", - сказал представитель армейской пресс-службы.

Удар по батарее

В распространенном здесь коммюнике пресс-служба израильской армии подтвердила, что в понедельник "ВВС Израиля атаковали батарею ПВО Сирии к востоку от Дамаска" после того, как "ранее та же батарея запустила ракету по израильским самолетам". "Из Сирии была запущена зенитная ракета по израильским самолетам во время полета над Ливаном, попаданий не было зафиксировано", - уточнили в армейской пресс-службе.

"Сирийский режим несет полную ответственность за огонь ПВО, - указали в израильской армии. - Сохранение относительной стабильности является общим интересом, Израиль не намерен дестабилизировать ситуацию". Военные добавили, что "Армия обороны Израиля поддерживает свои возможности по предотвращению военных действий против израильских гражданских лиц".

Обмен информацией

Израиль не поддерживает ни одну из сторон конфликта и не принимает участие в переговорах по Сирии. При этом израильская авиация регулярно осуществляет рейды на территории арабской страны против бойцов ливанской шиитской группировки "Хезболлах", участвующей в боевых действиях на стороне сирийских правительственных сил и имеющей тесные связи с Ираном.

Для того, чтобы обезопасить военные силы двух государств от случайных столкновений при проведении операций на сирийской территории, осенью 2015 года Израиль и Россия наладили обмен информацией. Для этого при Генштабе Израиля был создан специальный координационный центр.
16.10.2017
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
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