Шойгу из Израиля анонсировал скорое завершение сирийской кампании



Министр обороны РФ Сергей Шойгу. Архивное фото.

Источник: © РИА Новости / Илья Питалев Министр обороны РФ Сергей Шойгу. Архивное фото.Источник: © РИА Новости / Илья Питалев

Министр обороны России Сергей Шойгу заявил о скором завершении операции в Сирии. Об этом он сообщил во время переговоров в Тель-Авиве со своим израильским коллегой Авигдором Либерманом, передает "Интерфакс".

"Помимо вопросов нашего военного и военно-технического сотрудничества, конечно, главным и основным является вопрос, связанный с борьбой с терроризмом и с ситуацией в регионе", — уточнил Шойгу.

Ранее 16 октября ВВС Израиля уничтожили одну из сирийских зенитных батарей в ответ на обстрел израильских самолетов. "Русских оповестили в режиме реального времени или, возможно, непосредственно перед (ударом)", — пояснили в пресс-службе Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

6 февраля сообщалось о наличии соглашения между Россией и Израилем о "кодексе поведения" в воздушном пространстве Сирии, направленном на уменьшение вероятности конфликта двух стран. С израильской стороны переговоры вели президент Реувен Ривлин, премьер-министр Биньямин Нетаньяху и начальник Генерального штаба ВВС Амир Эшель, а с российской — президент Владимир Путин и министр обороны Шойгу.

Цель израильтян — недопущение поставок оружия, в особенности управляемых ракет и систем позиционирования, в Ливан и Голанские высоты шиитским вооруженным формированиям. Москва в первую очередь получила строгий израильский нейтралитет в ходе конфликта между Дамаском и сирийскими боевиками.

Россия и Израиль поддерживают контакты на высшем военном уровне с осени 2015 года. 21 сентября 2015-го на фоне развертывания российской группировки в Сирии состоялись переговоры глав генштабов двух стран Валерия Герасимова и Гади Айзенкота, совмещенные с визитом в Россию Нетаньяху. По итогам этой встречи была создана совместная комиссия, сопредседателями которой назначены заместители начальников генштабов обеих стран. В прессе сообщалось о тренировках офицеров ВВС двух стран по обеспечению безопасности в небе Сирии.