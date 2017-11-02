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В Киеве рассказали о сорвавшемся призыве в украинскую армию

03.11.2017 Lenta.ru 290 0
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Военнослужащие ВСУ. Архивное фото
Военнослужащие ВСУ. Архивное фото.
Источник: © РИА Новости / Пресс-служба президента Украины

Осенняя призывная кампания в ряды Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Киеве на грани срыва. Об этом украинскому изданию "Вести" сообщили в военкомате Киева.

"По результатам двух-трех этапов оповещения почтой и через ЖЭКи в призывные участки явились только 3,95 процента призывников. С целью недопущения срыва выполнения приказа президента "О призыве на срочную службу в 2017 году" под руководством заместителей мэра Киева было принято решение отыскать, задержать и доставить в военкоматы лиц, которые уклоняются от службы", — сказали в военном комиссариате.

Так в органе, отвечающем за мобилизационную подготовку и призыв, прокомментировали случай с задержанием 28 октября в ночном клубе Киева молодых людей, которых потом доставили в военкомат.

В мае сообщалось, что во Львове не удалось призвать в ряды ВСУ запланированное количество граждан. В том же месяце волонтер Мирослав Гай заявил, что украинская армия испытывает катастрофическую нехватку солдат и офицеров, а призываемые офицеры запаса будут массово уклоняться от службы.
02.11.2017
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Украина

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