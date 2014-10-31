Российские специалисты прибыли в Индию для расследования аварии на индийской атомной подводной лодке

Как сообщили 27 октября 2017 года индийские сми, группа российских специалистов прибыла на индийскую военно-морскую базу Вишакхапатнам для проведения совместного с индийской стороной расследования аварии, произошедшей в начале сентября на индийской атомной многоцелевой подводной лодке S 72 Chakra (переданная российской стороной ВМС Индии в аренду после достройки бывшая атомная подводная лодка К-152 "Нерпа" проекта 971И).

Индийская атомная многоцелевая подводная лодка [i]S 72 Chakra (переданная российской стороной ВМС Индии в аренду после достройки бывшая атомная подводная лодка К-152 "Нерпа"[/i] проекта 971И) в Вишакхапатнаме, 2015 год (с) Reuters

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Об аварии стало известного из сообщений индийских СМИ 3 октября, согласно которым индийская атомная многоцелевая подводная лодка S 72 Chakra получила повреждения обтекателя носовой антенны гидроакустического комплекса в районе Вишакхапатнама, где лодка базируется. Обстоятельства аварии не разглашаются индийским флотом, и неизвестно даже, получила ли лодка повреждения обтекателя ГАК в результате удара о грунт или в результате столкновения с плавучим объектом. После аварии до настоящего времени Chakra не выходила в море.

Cогласно источникам индийской газеты "The Hindu", лодка получила в обекателе ГАК дыру размерами пять на пять футов (1,5 м на 1,5 м). ВМС Индии создали комиссию из трех членов для расследования обстоятельств аварии. Предварительный отчет индийской комиссии, как сообщается, утверждал, что авария была вызвана "техническими причинами". Отчет индийской комиссии, как сообщается, не удовлетворил российскую сторону, которая в итоге прислала в Индию собственную группу специалистов, призванную провести новое расследования совместно с означенной индийской комиссией.

Со стороны bmpd напомним, что атомная подводная лодка К-152 "Нерпа", достроенная по соглашению 2000 года с индийской стороной на АО "Амурский судостроительный завод" в Комсомольске-на-Амуре по модифицированному проекту 971И, была передана ВМС Индии в долгосрочную аренду сроком на 10 лет. Акт о передаче "Нерпы" индийской стороне был подписан 30 декабря 2011 года, а сама передача лодки индийскому экипажу состоялась 23 января 2012 года на территории завода судового оборудования "Восток" в Большом Камне (филиала АО "Амурский судостроительный завод"). Официальная церемония ввода лодки как S 72 Chakra в состав индийского флота была произведена в Вишакхапатнаме 4 апреля 2012 года.