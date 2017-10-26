В Росгвардии заявили о неготовности россиян массово владеть оружием



Главнокомандующий войсками национальной гвардии РФ Виктор Золотов выступает на заседании Совета Федерации РФ. 25 октября 2017.

Источник: © РИА Новости / Виталий Белоусов Главнокомандующий войсками национальной гвардии РФ Виктор Золотов выступает на заседании Совета Федерации РФ. 25 октября 2017.Источник: © РИА Новости / Виталий Белоусов

МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Директор Росгвардии Виктор Золотов считает, что жители России не готовы к массовому владению оружием.

"Мы также противники распространения оружия, у нас общество еще не готово к этому ни экономически, ни психологически", - сказал Золотов на заседании Совета Федерации.

По его словам, на людей влияют бытовые ситуации, в стрессовом состоянии они готовы "применить его и по поводу, и без повода".

Росгвардия в настоящее время разрабатывает законопроект об обязательной регистрации пневматического оружия. Документ могут внести на рассмотрение Госдумы в осеннюю сессию.