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В Росгвардии заявили о неготовности россиян массово владеть оружием

26.10.2017 РИА Новости 186 1
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Виктор Золотов
Главнокомандующий войсками национальной гвардии РФ Виктор Золотов выступает на заседании Совета Федерации РФ. 25 октября 2017.
Источник: © РИА Новости / Виталий Белоусов

МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Директор Росгвардии Виктор Золотов считает, что жители России не готовы к массовому владению оружием.

"Мы также противники распространения оружия, у нас общество еще не готово к этому ни экономически, ни психологически", - сказал Золотов на заседании Совета Федерации.

По его словам, на людей влияют бытовые ситуации, в стрессовом состоянии они готовы "применить его и по поводу, и без повода".

Росгвардия в настоящее время разрабатывает законопроект об обязательной регистрации пневматического оружия. Документ могут внести на рассмотрение Госдумы в осеннюю сессию.
25.10.2017
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Росгвардия

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Комментариев 1, отображено с 1 по 1
RU
VK
465
№1
26.10.2017 05:16
согласен с дядькой. Летом прошел обучение, получил разрешение на приобретение "травмата". Прямо на лекции видел как уходил недовольный дедулька, которого взбесило предупреждение преподавателя об уголовной ответственности в случае, если он с травматом придет мстить соседу, который его ударил и уронил в лужу. До многих не может дойти разница между самообороной и местью или провоцированием.
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