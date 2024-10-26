В Воронежской области бомбардировщики Су-34 отработали дозаправку в воздухе
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Взлет самолета Су-34 во время летно-тактических учений на аэродроме Бутурлиновка Воронежской области. Архивное фото.
Источник: © РИА Новости / Ульяна Соловьева
МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Бомбардировщики Су-34 ЗВО отработали дозаправку в небе над границей Воронежской области, сообщила пресс-служба округа.
"Свыше 10 бомбардировщиков оперативно-тактической авиации ЗВО в ходе выполнения тренировочных полётов отработали наиболее сложный элемент лётной подготовки - дозаправку в воздухе", - говорится в сообщении.
Отмечается, что полёты проходили в сложных метеоусловиях в дневное и ночное время под прикрытием истребителей Миг-29СМТ. Дозаправка в воздухе проходила на высотах от четырех до шести тысяч метров на скорости более 700 километров в час. Расстояние между самолетами и воздушными танкерами Ил-78 по условиям выполнения упражнений не превышало 20 метров.
За время проведения тренировочных полетов экипажи совершили свыше 50 вылетов и отработали решение нештатных ситуаций в воздухе, добавляется в сообщении.
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25.10.2017
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