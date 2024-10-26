В Воронежской области бомбардировщики Су-34 отработали дозаправку в воздухе



Взлет самолета Су-34 во время летно-тактических учений на аэродроме Бутурлиновка Воронежской области. Архивное фото.

Источник: © РИА Новости / Ульяна Соловьева Взлет самолета Су-34 во время летно-тактических учений на аэродроме Бутурлиновка Воронежской области. Архивное фото.Источник: © РИА Новости / Ульяна Соловьева

МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Бомбардировщики Су-34 ЗВО отработали дозаправку в небе над границей Воронежской области, сообщила пресс-служба округа.

"Свыше 10 бомбардировщиков оперативно-тактической авиации ЗВО в ходе выполнения тренировочных полётов отработали наиболее сложный элемент лётной подготовки - дозаправку в воздухе", - говорится в сообщении.

Отмечается, что полёты проходили в сложных метеоусловиях в дневное и ночное время под прикрытием истребителей Миг-29СМТ. Дозаправка в воздухе проходила на высотах от четырех до шести тысяч метров на скорости более 700 километров в час. Расстояние между самолетами и воздушными танкерами Ил-78 по условиям выполнения упражнений не превышало 20 метров.

За время проведения тренировочных полетов экипажи совершили свыше 50 вылетов и отработали решение нештатных ситуаций в воздухе, добавляется в сообщении.