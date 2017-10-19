ОДК: техзадание на создание двигателя большой тяги ПД-35 должно появиться в 2019 году
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Двигатель сверхбольшой тяги ПД-35.
Источник: http://infreactor.org/
Генконструктор корпорации также сообщил, что испытание газогенератора намечено на 2021 год
СОЧИ, 18 октября, /ТАСС/. Техническое задание на создание авиационного двигателя большой тяги ПД-35 планируется подготовить в 2019 году. Об этом в рамках выступления на Всемирном форуме молодежи и студентов в Сочи сообщил заместитель гендиректора - генконструктор Объединенной двигателестроительной корпорации (ОДК) Юрий Шмотин.
"У нас с Объединенной авиастроительной корпорацией достигнуто соглашение, что в 2019 году мы подготовим и согласуем техническое задание [для создания двигателя ПД-35], сейчас мы находимся на этапе создания научно- технического задела", - сказал он.
Испытание газогенератора ПД-35 намечено на 2021 год, добавил Шмотин.
"Мы планируем демонстрационный двигатель испытать и изготовить в 2021 году", - сообщил он.
Как сообщалось ранее, разработка двигателя ПД-35 началась летом 2016 года на двух заводах: пермском "Авиадвигателе" и рыбинском "Сатурне" (оба входят в ОДК). Предполагается, что ПД-35, в отличие от предшествующей модификации ПД-14, будет иметь тягу на 16 тонн больше (до 35 тонн).
Планируется, что ПД-35 будут устанавливать на российско-китайский широкофюзеляжный дальнемагистральный самолет CR929.
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19.10.2017
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