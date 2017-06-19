Россия и Китай запустят двигатель



Источник: Roosevelt Cassio/Reuters Источник: Roosevelt Cassio/Reuters

Россия предложила Китаю совместно разработать двигатель для самолетов

Россия предложила Китаю совместно разработать двигатель для дальнемагистральных пассажирских самолетов. Сейчас силовые установки необходимой мощности производят только крупные западные корпорации. Возобновление сотрудничества с Украиной, где в советское время производились двигатели для Ан-124, невозможно по политическим причинам, однако российско-китайский проект рискует стать скорее китайским, чем российским, считают эксперты.

Госкорпорация "Ростех" предложила китайским партнерам совместно создать двигатель на базе ПД-14 для дальнемагистральных пассажирских самолетов, заявил РИА "Новости" директор по международному сотрудничеству и региональной политике корпорации Виктор Кладов.

"Мы предложили китайцам совместное создание двигателя для дальнемагистрального самолета на базе двигателя ПД-14", - сообщил Кладов на полях IV российско-китайского ЭКСПО в Харбине.

По его словам, "Ростех" надеется, что прототип двигателя будет готов уже к 2020 году, а дальше последуют испытания.

Проблема создания двигателя для китайско-российского проекта широкофюзеляжного дальнемагистрального самолета (ШФДМС) поднималась не раз. В марте 2017 года издание "Авиатранспортное обозрение" уже сообщало, что участники этого проекта готовятся разместить запрос коммерческого предложения на поставку двигателей. Ожидается, что это произойдет в сентябре 2017 года.

Силовые установки тягой 35 т сегодня предлагают только General Electric (GE) и Rolls-Royce.

Первый вариант кажется более предпочтительным китайскому участнику проекта - COMAC. Авиастроительная корпорация имеет опыт работы с GE в рамках программ регионального самолета ARJ21 (оснащается двигателем GE CF34-10A) и узкофюзеляжного C919 (моторы LEAP-1C выпускает CFM International - СП GE и французской Safran). В свою очередь, российская сторона в лице Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) склоняется к выбору силовой установки от Rolls-Royce.

В перспективе обе стороны планировали разработать для нового воздушного судна собственные двигатели. В Китае этим занимается компания China Aviation Engine Group. В России Объединенная двигателестроительная корпорация (ОДК) рассчитывает создать свой ПД-35 к 2030-м годам.

В ближайшее время COMAC и ОАК планируют зарегистрировать совместное предприятие China-Russia Commercial Aircraft International Corporation, которое ознаменует официальное начало проекта. Изначально предполагалось, что это произойдет в конце 2016 года, однако затем сроки были сдвинуты.

Как подчеркивает "Авиатранспортное обозрение", проект широкофюзеляжного самолета становится все более китайским.

Об этом, по данным издания, свидетельствует сразу несколько фактов. Во-первых, офис СП будет размещен в Шанхае, где находится штаб-квартира COMAC. Во-вторых, окончательную сборку воздушных судов также наладят в Китае. Кроме того, главой СП станет Го Бочжи - руководитель программы со стороны COMAC, тогда как его визави из ОАК Сергей Фоминых будет только одним из членов совета директоров.

Проектированием самолета займется российская сторона. Однако, по сведениям источников в отрасли, ситуация может измениться. Во-первых, центр проектирования, который разместится в Москве, будет совместным российско-китайским. Во-вторых, управлять проектированием будет структура, расположенная в Шанхае. Ее специалисты будут каждый год на несколько месяцев приезжать в Россию.

Кроме того, китайская сторона будет разрабатывать фюзеляж, тогда как российская сторона берет ответственность за разработку композитного крыла. Известно, что крыло составляет менее половины стоимости воздушного судна. Возможно, российская сторона компенсирует этот перекос поставкой бортового оборудования.

Выбор китайского руководителя и базирование СП в Китае могут быть обусловлены тем, что в этой стране проще получить доступ к государственному финансированию. Кроме того, разрабатываемое воздушное судно, как ожидается, найдет больше заказчиков именно на китайском рынке.

Согласно подсчетам, рынку потребуется 800-1000 двигателей для широкофюзеляжного дальнемагистрального самолета. Реализовать их планируется до 2045 года. Начало поставок предварительно намечено на 2027 год.

"Собственных ресурсов для разработки двигателя, о котором заявлено на полях IV российско-китайского ЭКСПО в Харбине, в России сейчас, к сожалению, нет, а китайское участие в подобном проекте сулит очевидные риски", - объяснил "Газете.Ru" главный редактор журнала "Экспорт вооружений" Андрей Фролов.

По словам эксперта, как только Пекин получит необходимые технологии, он может легко пересмотреть степень своего участия в подобном проекте.

Подобные примеры уже были, в частности, достаточно напомнить, каким образом было организовано в Китае лицензионное производство истребителей Су-27. Другое дело, если на будущий двигатель будут соответствующим образом разделены права собственности и производство организовано на российской территории. Однако позиция китайской стороны по этому вопросу пока неизвестна.

Заниматься же совершенствованием 40-летнего Д-18Т украинского предприятия ОАО "Мотор-Сич", который устанавливается в настоящее время на тяжелые военно-транспортные самолеты типа Ан-124, - дело совершенно бесперспективное, считает эксперт.

Киев был и остается партнером крайне ненадежным, а китайцы "выкачали" из Украины все возможное, полагает специалист.

Михаил Ходаренок