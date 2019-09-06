Информационное агентство РИА Новости под заголовком "Анатолий Сердюков: авиастроение, вероятно, ждет масштабная реформа" опубликовала интервью директора авиационного кластера государственной корпорации "Ростех" Анатолия Сердюкова

Директор авиационного кластера ГК "Ростех" Анатолий Сердюков © пресс-служба ГК "Ростех"

Авиастроение в России переживает переломный момент: завершается вхождение Объединенной авиастроительной корпорации в Ростех, формируются дивизионы боевой, транспортной, стратегической и гражданской авиации, на предприятиях идет аудит. Глава авиационного кластера госкорпорации "Ростех" Анатолий Сердюков в ходе авиасалона МАКС-2019 дал интервью обозревателю РИА Новости Алексею Паньшину, в котором рассказал о возможной масштабной реформе отрасли, о сокращениях руководителей в ОАК, а также о сроках создания двигателя "второго этапа" для Су-57.

- Анатолий Эдуардович, как проходит процесс вхождения ОАК в Ростех? Когда все необходимые мероприятия будут завершены? Укладываетесь ли в сроки?

- Сейчас идет аудит и оценка предприятий ОАК, эти процессы мы рассчитываем завершить к концу года. Юридическое завершение передачи активов планируется во втором квартале 2020 года.

При этом мы уже прорабатываем дальнейшие сценарии развития ОАК. Главная задача на предстоящем этапе - налаживание эффективной кооперации заводов ОАК с другими предприятиями авиационного кластера Ростеха, среди которых холдинги со специализацией в области двигателестроения, авионики, авиационного оборудования, вертолетостроения. Мы - это созданная в корпорации рабочая группа по вопросам интеграции группы ОАК в Ростех - за последнее время побывали практически на всех заводах ОАК. Из этих поездок и рабочих совещаний следует однозначный вывод, что есть резервы для более тесной и эффективной совместной работы авиастроительных предприятий и поставщиков.

- Насколько вы оцениваете возможность слияния ОАК с "Вертолетами России"? Когда это может произойти?

- Такое объединение возможно. На базе "Вертолетов России" и ОАК может быть создана крупная авиастроительная компания.

Модель, когда проектирование, производство компонентов, финишная сборка вертолетной техники и самолетов, а также послепродажное обслуживание объединяются в рамках одной структуры, имеет определенные преимущества. Такой подход позволяет сократить цикл создания авиатехники, при этом издержки оптимизируются за счет эффекта масштаба. Другой вопрос - в каком формате это может быть реализовано. Объединение в рамках одного юридического лица или, например, холдинговая компания - решений на данном этапе нет, говорить о конкретных шагах пока рано.

- Уже есть понимание по оптимизации и перенастройке ОАК? Как это будет выглядеть? Что будете убирать, а что добавлять?

- Нам предстоит большой объем работ, включая оптимизацию структуры производства и управления. Необходимо синхронизировать бизнес-процессы, внимательно оценить цепочки поставок, выстроить эффективную кооперацию внутри авиационного кластера Ростеха.

В ОАКе уже идет упорядочивание активов по видам авиации - военная, стратегическая, транспортная. В дальнейшем возможно выделение гражданского производства в отдельную структуру. При этом в гражданский дивизион могут быть привлечены инвесторы, российские или зарубежные, которые возьмут на себя часть инвестиционной программы.

Выделение гражданских программ под отдельное управление - это логичный шаг с точки зрения бизнеса. Идет активная разработка и вывод на рынок конкурентоспособной гражданской техники. Сегмент гражданских пассажирских самолетов - это отдельный высококонкурентный глобальный рынок, где работают свои методы финансирования программ, свои цепочки поставок и международной кооперации. Поэтому рисками и развитием по каждому из этих направлений эффективнее управлять в рамках отдельной компании.

- Как перенастройка ОАК скажется на кадрах и управленческом персонале? Будет ли меняться оргштатная структура?

- Интеграция предполагает совершенствование процессов корпоративного управления, а также внедрение стандартов и практик, принятых в Ростехе. Одна из проблем ОАК - избыточное количество руководителей различного уровня. В связи с этим были даны рекомендации по оптимизации центрального аппарата. В частности, с 15 до 11 сократилось количество руководителей и подразделений, находящихся в непосредственном подчинении президента ОАК. Кроме того, упразднено пять должностей заместителей генерального директора. В дочерних компаниях ОАК также запущены процессы оптимизации административно-управленческого и вспомогательного персонала. Отмечу, что квалифицированный инженерный и конструкторский состав оргштатные мероприятия не затрагивают.

- Как будете решать вопросы с достаточно крупными долговыми обязательствами некоторых компаний, входящих в контур ОАК?

- У нас вызывает особую озабоченность значительный кредитный портфель ОАК. Компания не допускает дефолтов по долговым обязательствам. Однако ее операционный поток недостаточен для того, чтобы гасить старые долги и в ходе деятельности не наращивать новые.

Следует учитывать, что эти долги были сформированы в ходе решения государственных задач. Поэтому проблема их расшивания требует комплексного решения с участием государства. Вопрос сейчас прорабатывается в тесном контакте с федеральными органами исполнительной власти. Вместе с тем мы понимаем, что помощь государства обязывает нас вносить существенные изменения в операционную деятельность ОАК и, возможно, повлечет реформирование авиастроения в целом.

- Подписан ли контракт с Китаем по созданию тяжелого вертолета нового поколения AHL? Если нет, то когда ожидается подписание?

- "Вертолеты России" и компания Avicopter действительно завершили переговоры по контракту на создание тяжелого вертолета и согласовали все контрактные документы. Сейчас контракт проходит процедуру одобрения в государственных органах Китайской Народной Республики. Мы надеемся на его подписание в ближайшее время.

- На какой стадии испытания двигателя второго этапа для Су-57? Когда они завершатся и когда он начнет устанавливаться на серийные самолеты?

- Создание двигателя второго этапа для самолета Су-57 планируется завершить в согласованные с заказчиком сроки. В настоящий момент выполняются испытания опытных образцов двигателя, проводятся ресурсные и специальные виды испытаний. Установка на серийные самолеты станет возможной после завершения ОКР.

- Открыта ли ОКР по перспективному боевому вертолету? Если нет, то когда планируется ее открыть?

- Опытно-конструкторская работа на создание перспективного боевого вертолета еще не открыта. Ранее холдинг "Вертолеты России" успешно выполнил научно-исследовательскую работу по определению облика перспективного боевого вертолета. В итоге заказчиком была выбрана классическая "милевская", сейчас ведутся переговоры относительно дальнейших этапов работ. Их сроки будут зависеть от решения Минобороны России.

- Проходила информация о том, что Минобороны и "Вертолеты России" не могли договориться по цене на Ми-28НМ. Как в итоге этот вопрос был урегулирован? Холдинг пошел на уступки основному заказчику?

- Цена любого изделия, особенно такого высокотехнологичного, как новый боевой вертолет, всегда складывается из множества составляющих. Не в последнюю очередь вопрос зависит от поставок множества участников кооперации - в частности, двигателей, радиоэлектронного оборудования, систем вооружения и других дорогостоящих комплектующих. Холдинг "Вертолеты России" провел соответствующую работу вместе с поставщиками, что позволило утвердить финальную цену на продукцию, устраивающую как заказчика, так и производителя.

- Нашло ли понимание в правительстве ваше предложение по вертолетному trade-in? Есть ли какое-то решение на этот счет?

- Программа trade-in, которая позволит эксплуатантам снизить затраты на приобретение новой вертолетной техники, внесена в проект бюджета на 2020-2021 годы. Кроме того, рассматривается возможность субсидирования лизинга вертолетов Ми-38 и Ка-62 из федерального бюджета. Сегодня по такой схеме ведутся поставки вертолетов типа Ми-8 и "Ансат". Эта модель доказала свою эффективность в ходе реализации программы развития санитарной авиации РФ.

Внедрение системы trade-in потребует перестройки многих элементов производственной цепочки. Необходимо не только разработать приемлемые лизинговые схемы для большинства операторов, но и наладить систему утилизации или ремонта старых бортов, возвращаемых в рамках trade-in.

Вместе с тем, без государственной поддержки эту задачу не решить. Пока компании-перевозчики не будут заинтересованы в смене своего летного парка, сложно говорить об его эффективном обновлении.

- Что происходит с планируемым к подписанию контрактом на поставку Индии 48 вертолетов Ми-17В-5? Он будет подписан или все же нет? Если да, то, когда?

- Контракт не подписан. Поставки Ми-17В-5 начнутся сразу после подписания контракта и в соответствии с согласованным сторонами графиком поставки. Сам проект уже согласован.

- Недавно Сергей Чемезов заявлял о том, что двигатель для "Ансата" будет готов через четыре года. Не слишком ли амбициозные сроки?

- Это реалистичные сроки. ОДК приступила к разработке нового вертолетного двигателя в классе мощности 400-700 лошадиных сил в 2018 году, проект движется согласно графику. Двигатель будет предназначен для установки на легкие многоцелевые вертолеты типа Ка-226, "Ансат", а также на перспективные зарубежные платформы взлетной массой 3-3,6 тонн. Его сертификация запланирована на 2023 год.

- Будет ли продлена программа оснащения санавиации новыми вертолетами, которая заканчивается в феврале 2020 года?

- Развитие санитарной авиации на сегодняшний день - один из приоритетных проектов в сфере здравоохранения. Именно санавиация спасает в случаях, когда жизнь и здоровье пациента зависят от скорости оказания медпомощи, загруженности дорог, удаленности населенного пункта от медицинского учреждения и других факторов. Итоги пилотных проектов применения санавиации демонстрируют существенное снижение летальности среди экстренных пациентов.

Только в 2018 году благодаря действиям санавиации 7500 человек получили своевременную помощь (на 75% больше, чем в 2017). Из них 1500 - дети. Было совершено 5500 вылетов - на 73% больше, чем в 2017 году.

В соответствии с планами Минздрава, в 2019 году количество регионов, в которых действует санитарная авиация, будет увеличено с 34 до 49, а к 2022 году проект должен охватить все регионы России. В паспорте нацпроекта "Здравоохранение" прописано, что к 31 декабря текущего года количество вылетов санитарных вертолетов должно составить не менее 7,5 тысяч, а к 2024 году составить уже 12,5 тыс. Также к 31 декабря 2020 года планируется построить или реконструировать не менее 78 вертолетных площадок, находящихся в непосредственной близости от медицинских учреждений.

Масштабные планы государства по развитию данного направления позволяют нам прогнозировать расширение программы оснащения санавиации новой вертолетной техникой.

Если же говорить о централизации данного процесса, то, как вы знаете, мы создали "Национальную службу санитарной авиации". Это масштабный проект, который в перспективе охватит всю территорию страны. В 2018 году на Гидроавиасалоне НССА и "Вертолеты России" заключили соглашение на поставку 104 модернизированных вертолетов "Ансат" и 46 Ми-8АМТ с медицинскими модулями. Первые 8 вертолетов были переданы в НССА в начале года и уже выполняют задачи в Санкт-Петербурге, Амурской, Ленинградской, Московской, Тверской, Новгородской, Новосибирской, Магаданской, Свердловской областях и Хабаровском крае. Еще несколько вертолетов будут переданы до конца года.

Помимо поставок авиатехники проект подразумевает создание 130 точек базирования санитарных воздушных судов, сети мобильных топливно-заправочных комплексов, вертолетных площадок на территориях более полутора тысяч учреждений здравоохранения.

Для обеспечения бесперебойного функционирования системы деятельность санитарной авиации будет синхронизирована с системами обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру 112 в субъектах Российской Федерации и Единой государственной информационной системой в сфере здравоохранения.

Ростех обладает всеми необходимыми компетенциями для комплексной реализации проекта: мы производим воздушные суда, делаем необходимое медоборудование, имеем серьезный опыт строительства наземной и цифровой инфраструктуры, реализовали множество успешных проектов в формате частно-государственного партнерства.

- Александр Иноземцев сообщал, что на базе газогенератора перспективного ПД-35 планируется создать двигатель для Ан-124 "Руслан". Когда такой двигатель будет создан? Как он будет называться?

- О конкретных сроках и названии двигателя говорить рано. Действительно, унифицированный газогенератор, разрабатываемый для ПД-35, будет обладать всеми необходимыми характеристиками, чтобы на его основе создать силовую установку для Ан-124 "Руслан". Но, напомню, его испытания начнутся только в 2021 году. При этом ОДК обладает всем необходимым научно-техническим и производственным потенциалом для того, чтобы обеспечить разработку и создание такой силовой установки.

- Как вы оцениваете шансы поставить ПД-35 на CR-929?

- На наш взгляд, одним из перспективных и приоритетных вариантов может стать применение на CR929 двигателя ПД-35, либо создание совместно с китайскими партнерами двигателя на его основе. Мы уверены, что ПД-35 будет высококонкурентоспособным изделием, и его преимущества по достоинству будут оценены нашими международными партнерами.

- Недавно сообщалось, что Китай проявляет интерес к новейшему российскому двигателю ПД-14. Ведутся переговоры? Сколько двигателей они хотят? Когда мы готовы начать поставки?

- Китай активно развивает собственную гражданскую авиацию (в том числе сегмент среднемагистральных узкофюзеляжных авиалайнеров). В этих условиях созданный ОДК двигатель ПД-14 представляет собой не только конкурентоспособный продукт, но и возможность быть полностью независимыми от западных производителей.

Следует отметить, что рынок Китая не ограничивается только авиастроительными корпорациями - ПД-14 может быть интересен и для авиакомпаний этой страны, являющихся потенциальными эксплуатантами авиалайнеров МС-21. Поставки могут начаться после международной валидации российского сертификата типа ПД-14. Уже сейчас ОАК ведет работу с потенциальными покупателями самолета МС-21 о возможности их поставки с двигателями ПД-14 после получения сертификата летной годности на самолет.

- Сообщалось, что российские заказчики планируют купить еще около 300 двигателей ПД-14. Кто эти заказчики, помимо "Аэрофлота"?

- Результаты испытаний уже сейчас подтверждают высокую надежность и экономичность отечественной силовой установки. Не вижу причин, по которым она не будет востребована на рынке, но отмечу, что спрос на нее будет зависеть от маркетинговых успехов проекта МС-21 в целом. Заказчики, если мы говорим об авиакомпаниях, покупают все же не двигатели, а воздушные суда. В настоящий момент контрактация на МС-21 находится на уровне 175 самолетов как с двигателями ПД-14, так и с двигателями Pratt&Whitney. Эта цифра, безусловно, будет расти с учетом перспективных прогнозов российского и мирового рынка сегмента среднемагистральных воздушных судов.

- Когда будет создан двигатель для перспективного сверхзвукового самолета на базе Ту-160, создание которого поручил начать Путин? Это будет принципиально новая силовая установка или за основу будет взят уже существующий мотор?

- На текущий момент говорить о создании такого двигателя преждевременно, задача по его разработке поставлена не была. Отметим, что ОДК обладает всем необходимым научно-техническим потенциалом для создания силовой установки для подобного самолета. В случае постановки такой задачи корпорация готова создать высокоэффективную силовую установку с применением всех передовых технологий, освоенных при реализации других проектов.