Российский ВМФ будет получать по десять модернизированных противолодочных вертолетов ежегодно (The Diplomat, Япония)
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Передача нового вертолета "КА-27М" и самолета "ИЛ-38Н" Ейскому учебному центру.
Источник: © РИА Новости, Георгий Зимарев
Ожидается, что в предстоящие годы российский военно-морской флот получит более 40 модернизированных противолодочных вертолетов.
16 октября российское Министерство обороны сообщило о том, что военно-морской флот Российской Федерации будет получать по 10 противолодочных вертолетов Ка-27М каждый год.
"В этом году количество вертолетов Ка-27 в составе военно-морской авиации увеличится еще на 10 машин в соответствии с государственной программой вооружения. Морская авиация по плану должна получать по 10 модернизированных вертолетов Ка-27 ежегодно вплоть до полной модернизации парка этих машин", - отметило информационное агентство ТАСС со ссылкой на Министерство обороны.
Первую предсерийную партию модернизированных Ка-27 в количестве 8 единиц российский ВМФ получил в декабре 2016 года. Вертолет Ка-27М корабельного базирования предназначен для ведения противолодочной борьбы и может размещаться на борту крупных надводных кораблей, в том числе, авианосцев, таких как "Адмирал Кузнецов". Это основная машина в вертолетном парке морской авиации России (а до этого СССР), которая впервые поступила на вооружение в 1980-х годах.
В июне 2017 года российское Министерство обороны утвердило план модернизации Ка-27М, поставив эту задачу Кумертаускому авиационному производственному предприятию.
Модернизированные вертолеты будут оснащены радиолокационной командно-тактической системой, включающей в свой состав новую РЛС с фазированной антенной решеткой, и другими элементами. "Эти вертолеты получили модернизированное бортовое радиоэлектронное оборудование и систему поиска, позволяющую осуществлять поиск и уничтожать подводные лодки, а также радиоакустическую аппаратуру, которая способствует более качественному выполнению задач вертолетами такого типа", - говорится в заявлении Министерства обороны.
Полезная нагрузка вертолета может достигать пяти тонн, и эта машина может нести на борту самые разнообразные системы вооружения, в том числе, противокорабельные ракеты Х-35. Данная ракета получила прозвище "Харпунский" из-за своего сходства с противокорабельной ракетой Нarpoon американского производства. Х-35УЭ - это дозвуковая противокорабельная крылатая ракета, летящая на предельно малой высоте над морской поверхностью. Она оснащена проникающей осколочно-фугасной боевой частью.
Ка-27М также может нести до четырех легких акустических самонаводящихся торпед АПР-3Э или четыре группы противолодочных корректируемых авиабомб "Загон-1". "При применении авиабомбы по подводным целям ее сброс осуществляется на парашюте, который при касании авиабомбы с поверхностью воды отделяется от нее, - сообщается на вебсайте изготовителя. - Бомба, погружаясь за счет гравитации, одновременно движется к цели благодаря наличию систем активной гидроакустической пеленгации цели и управления движением".
На работы по модернизации вооружений российских вооруженных сил негативно влияет серьезное сокращение военного бюджета. Например, средства, выделяемые на модернизацию и переоснащение флагмана российского ВМФ авианосца "Адмирал Кузнецов", скорее всего, будут сокращены наполовину.
Франц-Стефан Гейди (Franz-Stefan Gady)
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18.10.2017
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