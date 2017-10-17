Робот "Скарабей" и метательная камера "Сфера" для российских саперов прошли испытания в Сирии
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Комплект робототехнических комплексов "Скарабей" и "Сфера".
Источник: http://www.set-1.ru/
ЦАМТО, 17 октября. Робот "Скарабей" и метательная камера "Сфера" для российских саперов прошли испытания в Сирии. Об этом, как передает "РИА Новости", сообщил представитель компании-производителя "Сет-1" Сергей Ефременков.
Робот "Скарабей" и метательная камера "Сфера" прошли испытания в Сирии при разминировании ряда населенных пунктов этой страны", – сказал С.Ефременков.
Как отмечает агентство, "Скарабей" – это небольшая платформа на колесах с видеокамерой высокого разрешения, микрофоном и тепловизором. Робот управляется по цифровому радиоканалу с пульта видеонаблюдения.
"Сфера" – устройство, которое представляет собой шар с четырьмя видеокамерами со светодиодной подсветкой, микрофоном и передатчиком информации, который предоставляет обзор на 360 град. Высокая прочность позволяет ему выдерживать падения с высоты до пяти метров, а встроенная система позиционирования – автоматически принимать после заброса вертикальное положение.
"РИА Новости" отмечает, что эти устройства можно опускать в колодцы и подземные коммуникации, забрасывать в окна, чтобы дистанционно осмотреть помещение на наличие подозрительных предметов.
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17.10.2017
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