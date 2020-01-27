Войти
Военное обозрение

Робототехнический комплекс «Скорпион» пойдёт в серию в этом году

96
0
0

Малогабаритный переносной дистанционно-управляемый робототехнический комплекс разведки и разминирования

Источник изображения: https://www.set-1.ru/

Новейший компактный робот разведки и разминирования "Скорпион" пойдет в серийное производство уже в этом году. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на компанию-разработчика АО "СЕТ-1".

Как ранее сообщалось, робот "Скорпион" является дальнейшим развитием саперного робота легкого класса "Скарабей", применяемого российскими саперами в Сирии. Опытный образец "Скорпиона" проходил испытания в инженерных войсках, об этом сообщалось летом прошлого года. В настоящее время компания получила первый заказ на несколько роботов.

Разработка нового дистанционно-управляемого робототехнического устройства для разведки и разминирования "Скорпион" находится на финальной стадии, в этом году приступаем к его серийному выпуску

- говорится в сообщении компании.

Робот представляет собой четырехколесную платформу массой до 20 килограммов, совместимую с различными типами навесного оборудования. Сменные аккумуляторы обеспечивают автономность от 4 до 10 часов, позволяют работать в условиях пониженных температур до минус 30 градусов.

Как заявили разработчики, в основе системы управления используется единый цифровой радиоканал управления и передачи данных собственной разработки. Радиоканал имеет алгоритм, обеспечивающий простоту привязки пульта управления к роботу и исключающий перехват управления. Имеется дополнительное проводное управление для работы в условиях радиомолчания или подавления радиосигнала.

Напомним, что компания "СЕТ-1" является разработчиком и производителем инженерных роботов "Сфера" и "Скарабей", применяемых российскими саперами при разминировании в Сирии.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Сирия
Продукция
Скарабей РДК
Компании
СЕТ-1
Проекты
Робот
РТК
Похожие новости
18.07.2019
В России проходит испытания легкий наземный робот-сапер "Скорпион"
18.07.2019
Новый робот-сапер "Скорпион" проходит испытания в инженерных войсках России
30.05.2018
Кошки и собаки на минном поле
22.12.2017
Военные микро-дроны защитили от помех
03.04.2017
Начальник инженерных войск ВС РФ рассказал о новых роботах-саперах в Пальмире
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 27.01 01:39
  • 2
Вооружение на Т-15 "Армата" и Б-11 "Курганец-25" успело устареть с 2015 года
  • 27.01 01:04
  • 1
На Кубани спецназ снял видео в эпицентре боя за побережья
  • 27.01 01:00
  • 30
В Китае: Американская МБР "Trident II" в 10 раз надёжнее "Булавы"
  • 26.01 23:25
  • 6
Казахстан поддержал предложение России о непилотируемых запусках по проекту "Байтерек"
  • 26.01 22:52
  • 1
СМИ узнали о плане Boeing провести первый полет на лайнере 777X
  • 26.01 22:47
  • 100
Россия построит крупнейший в мире авианосец
  • 26.01 22:01
  • 1
Уникальную "машину ядерного апокалипсиса" восстановили на Дону
  • 26.01 21:41
  • 7
Печальный юбилей отказа от "Убийцы Абрамсов" – лучшего в мире танка Т-95
  • 26.01 21:30
  • 11
ТАНТК имени Г. М. Бериева передал ВКС РФ очередной самолет ДРЛОиУ А-50У
  • 26.01 21:23
  • 12
Первое официальное признание наличия «Искандера-М» в ядерном снаряжении
  • 26.01 20:25
  • 34
Облачный сервис: Су-34 сможет обнаружить невидимые цели
  • 26.01 20:20
  • 1
Военные сообщили о завершении обустройства зенитной ракетной бригады на юге России
  • 26.01 20:11
  • 11
В США раскрыли настоящие проблемы российской «Арматы»
  • 26.01 19:58
  • 22
Rheinmetall модернизирует системы "Скайгард" неназванного зарубежного заказчика
  • 26.01 18:56
  • 4
Беспилотник MQ-1C Gray Eagle станет наводчиком ракет и носителем дронов