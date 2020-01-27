Робототехнический комплекс «Скорпион» пойдёт в серию в этом году

Малогабаритный переносной дистанционно-управляемый робототехнический комплекс разведки и разминирования Источник изображения: https://www.set-1.ru/

Новейший компактный робот разведки и разминирования "Скорпион" пойдет в серийное производство уже в этом году. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на компанию-разработчика АО "СЕТ-1".

Как ранее сообщалось, робот "Скорпион" является дальнейшим развитием саперного робота легкого класса "Скарабей", применяемого российскими саперами в Сирии. Опытный образец "Скорпиона" проходил испытания в инженерных войсках, об этом сообщалось летом прошлого года. В настоящее время компания получила первый заказ на несколько роботов.

Разработка нового дистанционно-управляемого робототехнического устройства для разведки и разминирования "Скорпион" находится на финальной стадии, в этом году приступаем к его серийному выпуску

- говорится в сообщении компании.

Робот представляет собой четырехколесную платформу массой до 20 килограммов, совместимую с различными типами навесного оборудования. Сменные аккумуляторы обеспечивают автономность от 4 до 10 часов, позволяют работать в условиях пониженных температур до минус 30 градусов.

Как заявили разработчики, в основе системы управления используется единый цифровой радиоканал управления и передачи данных собственной разработки. Радиоканал имеет алгоритм, обеспечивающий простоту привязки пульта управления к роботу и исключающий перехват управления. Имеется дополнительное проводное управление для работы в условиях радиомолчания или подавления радиосигнала.

Напомним, что компания "СЕТ-1" является разработчиком и производителем инженерных роботов "Сфера" и "Скарабей", применяемых российскими саперами при разминировании в Сирии.