Робот "Скарабей" и камера "Сфера" поступят на вооружение в 2018 году
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Комплект робототехнических комплексов "Скарабей" и "Сфера".
Источник: http://www.set-1.ru/
ЦАМТО, 1 ноября. Робот "Скарабей" и метательная камера "Сфера" поступят в Вооруженные силы России в 2018 году, сообщает "РИА Новости" со ссылкой на пресс-службу компании-производителя "Сет-1".
"В настоящий момент подготовлен полный комплект конструкторской документации. В ноябре будут проведены типовые испытания (в климатических камерах, на вибростендах и другие). По завершении испытаний изделие будет готово к постановке на вооружение ВС РФ, что планируется на 2018 год", – говорится в сообщении.
В компании отметили, что помимо текущей версии "Скарабея" будет создана малогабаритная дистанционно-управляемая платформа для разминирования.
"Робототехнические комплексы "Скарабей" и "Сфера" по просьбе инженерных войск Министерства обороны вывозили в Сирию. Там комплексы проходили боевые испытания. В процессе эксплуатации были отмечены положительные стороны оборудования. Также были высказаны пожелания по модернизации. Эти пожелания будут учтены при выпуске последующих моделей", – цитирует "РИА Новости" пресс-службу компании "Сет-1".
"Скарабей" – это небольшая платформа на колесах с видеокамерой высокого разрешения, микрофоном и тепловизором. Робот управляется по цифровому радиоканалу с пульта видеонаблюдения.
"Сфера" – устройство, которое представляет собой шар с четырьмя видеокамерами со светодиодной подсветкой, микрофоном и передатчиком информации, который предоставляет обзор на 360 град. Высокая прочность позволяет устройству выдерживать падения с высоты до пяти метров, а встроенная система позиционирования – автоматически принимать после заброса вертикальное положение.
Устройства можно опускать в колодцы и подземные коммуникации, забрасывать в окна, чтобы дистанционно осмотреть помещение на наличие подозрительных предметов, отмечает агентство.
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01.11.2017
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