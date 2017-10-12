Диверсификация: Минпромторг формирует спрос на гражданскую продукцию ОПК



Минпромторг.

Источник: mpt.volganet.ru Минпромторг.Источник: mpt.volganet.ru

Предложения Минпромторга России по изменению 44-ФЗ и 223-ФЗ обеспечат преимущества для организаций ОПК, поставляющих технологичную гражданскую продукцию. Цель – формирование системного спроса на высокотехнологичную продукцию гражданского и двойного назначения со стороны органов власти и организаций с государственным участием.

Преференциальный подход

Минпромторгом России разработаны предложения по изменению 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг» и 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юрлиц».

Предлагаемые изменения предусматривают преференциальный подход для организаций ОПК, производящих и поставляющих высокотехнологичную продукцию гражданского и двойного назначения. Кроме того, предусмотрена необходимость размещения заказчиком детализированной информации о закупаемой продукции. Перечень такой продукции будет утверждаться правительством.

Ожидается, что подобные меры позволят формализовать и структурировать потребности органов власти и организаций с госучастием в технологичной гражданской продукции. Это будет также способствовать устойчивому и долгосрочному развитию ОПК в условиях сокращения гособоронзаказа.

Еще один спецперечень

Заказчиков продукции при конкурентных закупках по 44-ФЗ обяжут – фактически – предоставлять преимущества организациям ОПК в отношении предлагаемой ими цены контракта в размере до 15%. Если такая компания победит в закупке, то контракт будет заключаться по заявленной на конкурс цене с учетом установленных в законе преимуществ.

Меры позволят формализовать и структурировать потребности органов власти и организаций с госучастием в технологичной гражданской продукции.

В любом случае итоговая цена контракта не должна быть выше начальной (максимальной) цены, а сами преференции будут установлены только для продукции, включенной в спецперечень.

При участии в закупках по 223-ФЗ организации ОПК также получат преимущества, которые будут устанавливаться Правительством России.

Законодательные инициативы стали еще одним шагом для нивелирования угроз снижения объемов ГОЗ.

Новые вызовы

Сокращение гособоронзаказа и необходимость диверсификации ставят новые вызовы перед органами управления оборонной промышленностью и руководством оборонных организаций.

Сегодня в состав ОПК входит почти 1,5 тысячи организаций

Сегодня в состав ОПК входит почти 1,5 тысячи организаций и по многим оценкам, сокращение гособоронзаказа вызовет серьезные сложности, такие как: сокращение либо остановка производства, снижение рентабельности, перевод работников на сокращенную неделю или в неоплачиваемые отпуска, нарушение кооперационных цепочек и даже банкротство.

На предприятиях ОПК занято 2 млн. человек и снижение ГОЗ повышает угрозы социальной и политической стабильности. Однако, необходимо понимать, что для органов управления ОПК информация о планах по снижению объемов ГОЗ не стала неожиданностью.

Еще в 2013 году Владимиром Путиным в поручении от 12 декабря 2013 г. № Пр-3086 была поставлена задача обеспечения загруженности организаций ОПК после выполнения ими гособоронзаказа на 2020 год, в том числе, «путем оперативного перехода организаций ОПК на производство высокотехнологичной продукции гражданского назначения, востребованной на внутреннем и внешнем рынках».

Фактически, подготовительная работа велась уже в течение ряда лет, которая нашла отражение в ряже программных документов органов власти. Сегодня в политике Минпромторга России в сфере диверсификации ОПК можно выделить следующие шесть направлений.

Первое: мониторинг закупок органами власти и компаниями с госучастием продукции гражданского/двойного назначения и прогноз соответствующих потребностей.

Второе: развитие рекламно-выставочной деятельности по продвижению продукции гражданского и двойного назначения, включая проведение специализированных выставок и создание каталогов.

Третье: принятие мер по стимулированию спроса на новую высокотехнологичную продукцию гражданского и двойного назначения.

Четвертое: поддержка через институты развития проектов по производству организациями ОПК высокотехнологичной гражданской продукции.

Не так развит, как того требует рынок, и технологический потенциал организации, не хватает и квалифицированного персонала.

Пятое: поиск и внедрение технологических решений мирового уровня.

Шестое: стимулирование продаж на внешнем рынке высокотехнологичной продукции гражданского и двойного назначения, производимой организациями ОПК.

Но что же сейчас препятствует диверсификации в ОПК? Прежде всего – это недостаток собственных денежных средств и низкий спрос на гражданскую продукцию предприятия. Не так развит, как того требует рынок, и технологический потенциал организации, не хватает и квалифицированного персонала. На все это накладывается и недостаток информации о рынках сбыта, и низкая узнаваемость, и слабый маркетинг.

Компании с госучастием и ОПК

Диверсификация ОПК на базе сотрудничества с компаниями с госучастием, и, прежде всего, с топливно-энергетическим комплексом открывает настоящее «окно возможностей».

Сегодня можно отметить еще пока невысокую долю участия организаций ОПК в реализации проектов в сфере ТЭКа.

ТЭК – стратегическая составляющая развития многих отраслей нашей страны и неразрывно связан с ОПК и другими межотраслевыми комплексам. Сегодня порядка 30% средств, выделяемых государством на развитие промышленности, приходится именно на отрасли, формирующие и связанные с ТЭК.

Сегодня можно отметить еще пока невысокую долю участия организаций ОПК в реализации проектов в сфере ТЭКа. Развитие такого взаимодействия неизбежно связано с появлением проблем.

Сфера ТЭК напрямую сопряжена с достаточно большими рисками техногенного характера. Также возникают вопросы сертификации продукции.

Крайне существенное значение приобретает вопрос обеспечения предприятий ОПК сырьем и комплектующими для производства продукции для нужд топливно-энергетических компаний. В реальности, данный вопрос стоит достаточно остро и у предприятий негосударственного сектора, тем более остро он встанет у ОПК. Оборонные предприятия не обладают гибкостью и маневренностью как в ценовой политике, так и в организационных вопросах.

Оборонные предприятия не обладают гибкостью и маневренностью как в ценовой политике, так и в организационных вопросах.

Важным моментом являются сроки реализации работ в данной сфере. В ОПК привыкли к долгосрочным контрактам и, соответственно, к длительным срокам производства. В данной же сфере, не смотря на то, что есть масса проектов с длительными сроками исполнения, все же преобладают проекты краткосрочные.

Отдельным корпусом, в данном случае, встают проблемы эффективного и результативного управления проектами.

ОПК и муниципальный заказ

Одно из неоспоримых преимуществ участия в муниципальных закупках – их количество. Нужно признать, что значительная часть имеющейся инфраструктуры городов и поселений уже устарела и требует модернизации, восстановления и перестраивания в соответствии с современными потребностями и тенденциями.

Оборонные предприятия не обладают гибкостью и маневренностью как в ценовой политике, так и в организационных вопросах.

В последнее время государством выделяются значительные ресурсы на указанные цели, практически в каждом регионе существует комплекс региональных и муниципальных программ по развитию инфраструктуры, по развитию дорожного и другого строительства и т.п.

Подобного рода объекты имеют достаточно высокую сложность и требуют высокого качества исполнения. Промышленные предприятия ОПК часто имеют абсолютно все, что необходимо муниципалитетам для реализации подобных проектов и, таким образом, подобное сотрудничество было бы крайне выгодно обеим сторонам.

Регион или муниципалитет получает надежного и стабильного поставщика: отпадают все опасения насчет добросовестности такого поставщика, решается вопрос внутренней кооперации предприятий ОПК. Одновременно повышается и прозрачность движения средств бюджета.

Денис Журенков

Автор материала. в.н.с., эксперт рабочей группы по развитию конкуренции в сфере гособоронзаказа ФАС России.