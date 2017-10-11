"Армате" подстелют железный ковер



Танки «Армата» механизированной колонны войск Московского гарнизона Центрального военного округа во время тренировки к военному параду, посвященному 71-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, на подмосковном полигоне в Алабино.

Источник: Владимир Астапкович / РИА Новости Танки «Армата» механизированной колонны войск Московского гарнизона Центрального военного округа во время тренировки к военному параду, посвященному 71-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, на подмосковном полигоне в Алабино.Источник: Владимир Астапкович / РИА Новости

Минобороны получит складные дороги для прохода техники по мягким грунтам и топям

Современные российские танки Т-14 "Армата", тяжелые боевые машины пехоты Т-15 и другая боевая техника Вооруженных сил смогут с ходу преодолевать песчаные берега, болота и топи. Эту возможность обеспечит многоцелевой механизированный комплекс оперативного развертывания временных дорог КВД. Машина за пять минут способна развернуть и свернуть стометровую дорогу из металлического полотна, по которой бронетехника может пройти даже над жижей торфа глубиной до 2 м.

КВД построен на шасси четырехосного автомобиля высокой проходимости КамАЗ-63501. В кузове грузовика размешается поворотный механизм с рулоном алюминиевого полотна со специальным полимерным покрытием. С помощью электродвигателя оно расстилается по ходу движения автотранспорта. И точно так же сворачивается после прохождения колонны тяжелой техники. Если 100 м дорожного полотна недостаточно, дорогу можно бесконечно увеличивать за счет дополнительных секций. При этом куски полотна будут скрепляться специальными замками.

Алюминиевая дорога выдерживает танки, боевые машины пехоты и другую технику весом до 60 т. При этом неважно, что находится под ней: мокрый песок, трясина или арктический болотистый грунт. В ходе испытаний колонна тяжелой техники с ходу преодолела болото глубиной 2 м. При этом полотно выдержало более 160 проходов гусеничной техники и осталось целым.

КВД создан ЗАО "ТехПромИмпорт". Впервые комплекс был представлен на выставке-форуме "Армия-2017" в подмосковной Кубинке в составе экспозиции Инженерных войск. В Минобороны "Известиям" рассказали, что комплекс представляет повышенный интерес для армии. КВД планируется использовать в составе новейших понтонных парков ПП-2005М, поступающих на вооружение российской армии с 2014 года.

— Машина уже прошла этап предварительных испытаний на полигонах Минобороны, — рассказал "Известиям" технический директор "ТехПромИмпорта" Рашид Нурмухамедов. — В ноябре мы выходим на окончательные испытания, после завершения которых будет решаться вопрос о ее принятии на вооружение. Надеемся, что это произойдет уже до конца года.

Эксперт в области бронетанковой техники Сергей Суворов рассказал "Известиям", что применение подобной техники просто необходимо при преодолении слабонесущих грунтов.

— Первое, что приходит на ум, — это операция советской армии в годы Великой Отечественной войны "Багратион", — сказал Сергей Суворов. — Главной целью тогда был выход танковых колонн в тыл немецкой армии. И если тогда застрявшие в болотах машины просто бросали и шли в наступление дальше, то с применением КВД подобного не случится. Особенно актуально это будет и в условиях наведения понтонных переправ через реки.

Как отметил Сергей Суворов, "укладчики дорог" значительно облегчат работу понтонных парков.

— Современный понтонный парк базируется на автомобилях "КамАЗ". Машина должна не только подойти к берегу и сбросить в воду многотонную секцию плавающего моста, но и, что самое важное, поднять ее в кузов с воды, не завязнув при этом в прибрежной жиже, которая неминуемо образуется после прохождения тяжелой бронетехники, — пояснил специалист.

В настоящее время механизированные комплексы оперативного развертывания временных дорог есть на вооружении 30 армий мира. Основной производитель этой техники — немецкая компания FAUN. В разработанном ею комплексе Trackway тоже использован принцип поворотного механизма с рулоном алюминиевых панелей. Его можно развернуть менее чем за 10 минут. Используя подобную систему, можно также быстро сложить взлетно-посадочную полосу для полевого аэродрома.

Дмитрий Литовкин, Алексей Рамм