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Российский летающий мотоцикл испытала полиция Дубая

12.10.2017 Lenta.ru 185 0
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Ховербайк
Ховербайк, разработанный российской компанией Hoversurf.
Источник: geektimes.ru

Российская компания HoverSurf совместно с полицией Дубая представила летающий электромотоцикл, предназначенный для патрулирования местности. Транспортное средство показали на выставке Gitex 2017 в Дубае. Ролик с испытаниями опубликован на YouTube-канале GoNews.



Байк рассчитан на одного или двух пассажиров общим весом до 300 килограммов, а также поддерживает дистанционное управление. Он может подниматься на пять метров над землей и пролететь до шести километров на скорости 70 километров в час. Кроме того, он может передвигаться по земле в режиме обычного мотоцикла и таким образом заряда хватит на восемь часов с максимальной скоростью в 200 километров в час.

На данный момент проект находится в разработке и не сообщается, когда его получат полицейские Дубая.
10.10.2017
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Страны
Россия

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