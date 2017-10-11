Минобороны РФ заявило об "избирательной слепоте" США в Сирии



Официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

Источник: © Сергей Бобылев/пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС Официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.Источник: © Сергей Бобылев/пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

Официальный представитель оборонного ведомства генерал-майор Игорь Конашенков рассказал, в частности, что 600 боевиков проникли в южную зону деэскалации с подконтрольных США территорий

МОСКВА, 11 октября. /ТАСС/. Боевики из населенных пунктов в подконтрольных США зонах перехватили две автоколонны с медикаментами и продуктами для населенных пунктов Хаджми и Кхель. Об этом в среду сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

Он предложил "американской стороне дать разъяснение и по другому факту своей избирательной слепоты в отношении действующих у них под носом боевиков".

По словам генерала, около 600 террористов со 2 на 3 октября покинули на внедорожниках лагерь беженцев "Рукбан", находящийся в подконтрольной США зоне Эт-Танф. Они направились в западном направлении и спустя 300 км прибыли в южную зону деэскалации через бывший таможенный пункт Тафас на границе Сирии и Иордании, рассказал Конашенков.

Он отметил, что "по очередному "странному" совпадению" примерно в это же время в эту зону деэскалации зашли две автоколонны с медикаментами и продуктами для местного населения - одна из них вошла в населенный пункт Хаджми с грузом 30 тонн, вторая доставила в Кхель 60 тонн груза.

"Вся прибывшая гуманитарная помощь, прежде всего медикаменты, была выгружена и находится у приехавших из Эт-Танфа боевиков", - сказал Конашенков.

По его словам, эти населенные пункты контролируются "спящими ячейками" "Джебхат ан-Нусры" (запрещенная в РФ группировка), и прибывшие боевики должны были либо вступить с этими "ячейками" в столкновения за медикаменты и продукты, либо действовать заодно.

Он также рассказал, что 300 боевиков выехали на пикапах из подконтрольной американцам зоны, чтобы блокировать трассу Дамаск - Дейр-эз-Зор.

Конашенков отметил, что до сих пор остается без ответа вопрос, как 300 боевиков "Исламского государства" (ИГ, запрещенная в РФ террористическая организация) "просочились на пикапах" через подконтрольную США зону в Эт-Танфе и попытались заблокировать трассу, по которой ведется снабжение "сирийских войск и доставка гуманитарной помощи населению".

Он добавил, что Минобороны располагает новыми снимками базы США в Эт-Танфе со странными для американской армии автомобилями. "Только по соображениям военной этики мы не публикуем свежие фотоматериалы военной базы США в Эт-Танфе, облепленной, мягко говоря, нетипичными для армии США внедорожниками с крупнокалиберными пулеметами ДШК [Дегтярева-Шпагина пулемет крупнокалиберный] и безоткатными орудиями", - сказал он.

С учетом перечисленных эпизодов Минобороны РФ прогнозирует попытку срыва мирного процесса в южной зоне деэскалации в Сирии. "С учетом такого серьезного подкрепления при благоволении США живой силой и формирования запаса медикаментов с провизией, не нужно быть экспертом, чтобы спрогнозировать попытку срыва мирного соглашения теперь и в южной зоне деэскалации", - заявил Конашенков.

"Предупреждаем, всю ответственность за такой саботаж мирного процесса будет нести исключительно американская сторона", - подчеркнул он.

Он напомнил, что Минобороны уже обращало внимание своих американских коллег на превращение "незаконно развернутой ими на юге Сирийской Арабской Республики базы в "черную дыру".