Чемодан, вокзал, Техас. Кто сменит в Сирии американские войска

МОСКВА, 26 дек — РИА Новости, Андрей Коц. Американский воинский контингент покинет Сирию в ближайшие два-три месяца. Эта новость, озвученная Дональдом Трампом в конце прошлой недели, стала одной из главных военно-политических сенсаций декабря и уходящего года в целом. По словам президента США, армия одержала победу над террористической организацией "Исламское государство"* и может с чистой совестью возвращаться домой. Однако многие эксперты и политики считают, что Трамп лукавит. Природные ресурсы Сирии — слишком лакомый кусок, чтобы от него так легко отказаться. О тех, кто будет отстаивать американские интересы в этой стране после ухода регулярных войск, — в материале РИА Новости.

"Базовые" ценности

По данным из открытых источников, американцы успели развернуть в Сирии более десятка передовых операционных баз, арсеналов и тренировочных лагерей — главным образом на северо-востоке страны и на западном берегу Евфрата в районе нефтяных полей. Военные объекты есть в Айн-Иссе, Манбидже, Телль-Румейлане, Харабеске и ряде других населенных пунктов. Именно через эти базы американцы снабжали курдские "Демократические силы Сирии" оружием, боеприпасами, медикаментами и прочим снаряжением. Некоторые объекты, например Манбидж, давно были камнем преткновения между Вашингтоном и Анкарой. Эрдоган, напомним, крайне не одобрял американскую поддержку курдов в районах, граничащих с Турцией. Неудивительно, что Анкара приветствовала решение Дональда Трампа о выводе войск и в настоящий момент перебрасывает к сирийской границе эшелоны с войсками и боевой техникой.

Турецкая военная техника в городе Килис недалеко от границы с Сирией Источник изображения: © AP Photo / DHA / Resit Celebioglu

Кроме того, на юго-востоке, на границе с Ираком и Иорданией, долго действовала база Эт-Танф, использовавшаяся Пентагоном для подготовки боевиков разношерстной вооруженной оппозиции. В прошлом году Минобороны России обвинило США в прямой поддержке ИГ*. Спикер ведомства Игорь Конашенков назвал Эт-Танф черной дырой, откуда совершают вылазки мобильные группы террористов псевдохалифата. Эти отряды наносили удары в тыл и фланги частям Сирийской арабской армии, с боями продвигавшимся на восток страны. Официально представители Пентагона заявляли, что инструкторы США, Великобритании и Норвегии занимаются в Эт-Танфе подготовкой "военнослужащих новой сирийской армии".

Вместе с тем западные СМИ неоднократно сообщали, что на эту базу американцы перебросили много ствольной и реактивной артиллерии — в частности РСЗО HIMARS. Вероятно, для обороны Эт-Танфа от Сирийской арабской армии. Здесь же американцы построили с нуля короткую площадку, способную принимать вертолеты, конвертопланы и самолеты с укороченным взлетом и посадкой (например, F-35). Кроме того, как отмечают СМИ, были замечены бронетранспортеры Stryker и другая легкая техника.

Наемники вместо армии

Все это добро, по заверениям Пентагона, тоже подчистую вывезут. Но к кому перейдет стратегически важный пограничный узел, в Вашингтоне не уточнили. Вероятно, он так и останется под негласным контролем американских войск, которые, напомним, соседний Ирак покидать пока не собираются. Останутся там и авиабазы ВВС США с аэродромами подскока. Американцы, безусловно, сохранят за собой возможность наносить ракетно-бомбовые удары по всей территории Сирии и продолжат помогать курдским вооруженным формированиям, но уже негласно.

Американские военные в Сирии Источник изображения: © AFP 2018 / Delil Souleiman

"Ситуация один в один напоминает Ирак второй половины нулевых, — объясняет РИА Новости профессор Академии военных наук Сергей Судаков. — Американское правительство не раз объявляло о полном или частичном выводе войск, однако продолжало сохранять в этой стране значительное военное присутствие. Солдаты отправились домой, но пришли сотрудники частных военных компаний (ЧВК), а за них Пентагон не обязан отчитываться перед электоратом. То же самое произойдет и в Сирии. Кадровые части заменят наемники, которые вместе с курдами и при поддержке американской авиации будут действовать не менее эффективно, чем регулярная армия".

По словам эксперта, глава объединенного комитета начальников штабов Джозеф Данфорд и министр обороны Джеймс Мэттис неспроста подали в отставку именно сейчас, в декабре. Они оба были категорически против вывода войск из Сирии и критично относились к роли ЧВК (в частности, Academi — бывшей Blackwater) в современных вооруженных конфликтах. Оба — выходцы из Корпуса морской пехоты, оба — "ястребы" до мозга костей, активно выступавшие за силовое решение многих международных вопросов. Их преемники — Марк Милли, возглавивший комитет начальников штабов, и Патрик Шанахэн, временно исполняющий обязанности министра обороны, — известны в Вашингтоне главным образом своей финансовой хваткой.

"Эти люди — очень серьезные лоббисты, — продолжает Сергей Судаков. — Шанахэн всегда активно продвигал интересы ЧВК во время иракской и афганской кампаний, Милли представляет оружейное лобби. Война для обоих — источник дохода. Все складывается так, что лоббисты в США уговорили Трампа сделать к Новому году некий широкий пацифистский жест в сторону демократов, неоднократно критиковавших президента за то, что он повторяет ошибки Обамы. Все президентство этого "голубя мира", напомним, было связано с войнами. Трамп пытается показать электорату, что его волнует в первую очередь экономика страны, а не заморские авантюры. Но за пеленой пацифизма, достаточно распространенного сегодня в американском обществе, скрывается очередной план по зарабатыванию денег на войне. Вряд ли Вашингтон добровольно откажется от контроля над нефтяными полями на западном берегу Евфрата".

Военнослужащие армии США ведут огонь по позициям боевиков ИГ* у сирийско-иракской границы в рамках операции "Непоколебимая решимость". 5 июня 2018 года Источник изображения: © Фото : U.S. Army / Spc. Anthony Zendejas IV

Схожего мнения придерживаются и российские политики. Так, замглавы МИД Сергей Рябков в интервью РИА Новости отметил, что вывод американских войск будет как минимум затягиваться Пентагоном. По его словам, на фоне успешных действий Сирийской арабской армии и ВКС России против террористов сворачивать собственное военное присутствие, которое было создано на территории суверенного государства без решения Совбеза ООН, не в американской логике. Но Рябков подчеркнул, что "судить и давать оценки, особенно применительно к США, мы можем и должны только по делам, по конкретным действиям. Нужно посмотреть, как это будет реализовываться".

Турецкий "блицкриг"

Самый вероятный сценарий развития ситуации в Сирии на ближайшие месяцы — усиление военной активности Турции, уже стянувшей к границе значительные силы. Анкара собирается провести операцию против курдов на севере страны, если американцы своевременно не выведут оттуда своих "прокси". Как сообщил во вторник глава Минобороны Хулуси Акар, "подготовка к антитеррористической операции в районах Сирии к востоку от реки Евфрат завершена". А президент Эрдоган заявил о намерении посетить в ближайшие дни Москву и встретиться с Владимиром Путиным, чтобы обсудить происходящее в Сирии и, вероятно, обговорить вопросы взаимодействия ВКС, САА и турецких войск. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, впрочем, пояснил, что в графике Путина такая встреча пока не значится.

Также пока неясно, как будут действовать в Сирии союзники США по антитеррористической коалиции. Франция, располагающая собственными военными объектами и воинскими контингентами на территории этой страны, осудила решение Трампа и подчеркнула, что продолжит выполнять боевые задачи без оглядки на Пентагон. Британская сторона выступила более дипломатично. В заявлении МИД Объединенного королевства подчеркивается необходимость дальнейшей борьбы с ИГ*, которое остается угрозой "даже без территории". Единогласно осудили Трампа курдские полевые командиры, оказавшиеся в очень затруднительном положении. Если их не возьмут "под крыло" американские ЧВК, им, очевидно, придется договариваться с легитимным сирийским правительством. И вряд ли переговоры пройдут на их условиях.

* Террористическая организация, запрещенная в России.