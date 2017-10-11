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"Швабе" наращивает объемы поставок прицельной техники на рынок Польши

12.10.2017 Интерфакс-АВН 154 0
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Прицелы (ВОМЗ для Швейцарии
Прицелы (ВОМЗ для Швейцарии.
Источник: http://shvabe.com/

Москва. 11 октября. ИНТЕРФАКС-АВН - Вологодский оптико-механический завод (ВОМЗ) поставил в Польшу партию коллиматорных и оптических прицелов, в том числе ночного видения, а также кронштейны и лупы, сообщает пресс-служба холдинга "Швабе" госкорпорации Ростех, в состав которого входит предприятие.

"Данная поставка осуществлена в рамках партнерских отношений, существующих с 2014 года. В текущем году это уже десятая отгрузка прицельной техники в данное государство", - говорится в сообщении, поступившем в "Интерфакс-АВН" в среду.

Отмечается, что прицельная техника может применяться охотниками и в стрелковом спорте. Она будет представлена официальным дистрибьютором в отраслевых магазинах Варшавы и других городов Польши.

"Наша прицельная техника отмечена высоким спросом среди охотников данного региона. Сегодня из общего объема экспорта этой продукции в страны ЕС в Польшу поступает примерно 43%. В следующем году мы планируем увеличить объем продаж продукции на польском рынке", - сказал генеральный директор ВОМЗ Василий Морозов, которого цитирует пресс-служба.

По информации пресс-службы, в составе "Швабе" ВОМЗ является одним из ведущих производителей прицельной техники. Многопрофильное машиностроительное предприятие также выпускает другие оптико-электронные приборы гражданского назначения, сложную оптико-электронную технику, тепловизионные изделия. Ежегодно продукция завода экспонируется на российских и международных выставках и поставляется в 21 страну мира.
11.10.2017
Права на данный материал
принадлежат Интерфакс-АВН
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Польша
Россия
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ВОМЗ
Ростех
Швабе ОАО
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Евросоюз

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