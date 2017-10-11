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Астронавты NASA Брезник и Хай совершили второй плановый выход в открытый космос

12.10.2017 ТАСС 91 0
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Космический корабль SpaceX Dragon
Коммерческий грузовой космический корабль SpaceX Dragon захвачен манипулятором Canadarm2 для стыковки с МКС.
Источник: NASA

Астронавты устанавливают переносной фиксатор на руку-манипулятор Canadarm-2

МОСКВА, 10 октября. /ТАСС/. Астронавты NASA Рэндольф Брезник и Марк Ванде Хай во вторник совершили выход в открытый космос для обслуживания Международной космической станции. Прямую трансляцию ведет NASA TV.

"Это их второй выход в космос за последние пять дней. Они сейчас устанавливают переносной фиксатор на руку-манипулятор", - передает канал.

Астронавты, которые 5 октября заменили один из двух элементов захватывающего механизма руки-манипулятора Canadarm-2, обработали смазкой рабочие части нового "сустава" руки-манипулятора. Кроме того, им предстоит сменить камеры по левой стороне фермы станции и по правой стороне лабораторного модуля Destiny.

Нынешний выход в открытый космос стал четвертым в карьере Брезника и вторым для Хая.

На текущий месяц запланировано три выхода в открытый космос. Третий выход состоится 18 октября, во время которого Брезнику будет ассистировать астронавт NASA Джозеф Акаба.
11.10.2017
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принадлежат ТАСС
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