Вертолеты Ми-26 Восточного военного округа завершили дежурство в Арктике, перевезли свыше 70 тонн грузов
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Вертолеты Ми-26. Фото Алексея Михеева.
Источник: http://www.russianhelicopters.aero/
Хабаровск. 11 октября. ИНТЕРФАКС - ДАЛЬНИЙ ВОСТОК - Экипажи вертолетов Ми-26 соединения армейской авиации Восточного военного округа (ВВО) возвращаются в Хабаровский край после дежурства в Арктической зоне отвественности округа, сообщает пресс-служба ВВО.
"Военные летчики доставили более 70 тонн грузов различного назначения в отдаленные гарнизоны ВВО, дислоцированные на острове Врангеля и мысе Шмидта", - говорится в сообщении.
На остров Врангеля, помимо прочих грузов, вертолетами было доставлено два гидравлических пресса общей массой около 15 тонн.
"Маршруты перелетов проходили через ряд крупных горных перевалов со сложными климатическими условиями, в частности низкими температурами и сильным ветром . С поставленными задачами экипажи справились", - отмечается в сообщении.
Также экипаж вертолетов доставил в Арктическую зону военнослужащих, которые должны заступить на боевое дежурство.
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11.10.2017
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