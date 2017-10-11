Вертолеты Ми-26 Восточного военного округа завершили дежурство в Арктике, перевезли свыше 70 тонн грузов



Вертолеты Ми-26. Фото Алексея Михеева.

Источник: http://www.russianhelicopters.aero/ Вертолеты Ми-26. Фото Алексея Михеева.Источник: http://www.russianhelicopters.aero/

Хабаровск. 11 октября. ИНТЕРФАКС - ДАЛЬНИЙ ВОСТОК - Экипажи вертолетов Ми-26 соединения армейской авиации Восточного военного округа (ВВО) возвращаются в Хабаровский край после дежурства в Арктической зоне отвественности округа, сообщает пресс-служба ВВО.

"Военные летчики доставили более 70 тонн грузов различного назначения в отдаленные гарнизоны ВВО, дислоцированные на острове Врангеля и мысе Шмидта", - говорится в сообщении.

На остров Врангеля, помимо прочих грузов, вертолетами было доставлено два гидравлических пресса общей массой около 15 тонн.

"Маршруты перелетов проходили через ряд крупных горных перевалов со сложными климатическими условиями, в частности низкими температурами и сильным ветром . С поставленными задачами экипажи справились", - отмечается в сообщении.

Также экипаж вертолетов доставил в Арктическую зону военнослужащих, которые должны заступить на боевое дежурство.